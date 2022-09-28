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Kuruluş Osman dizisi bu akşam var mı, yok mu 28 Eylül? ATV yayın akışı! Kuruluş Osman 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor?

Kuruluş Osman dizisi bu akşam var mı, yok mu 28 Eylül?

ATV'nin her sezonu ayrı bir heyecana sahne olan fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için artık nefesler tutuldu. Başrolünü ünlü oyuncu Burak Özçivit'in üstlendiği ve Çarşamba günleri ekrana gelen dizinin bu akşam olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman dizisi bu akşam var mı, yok mu?

28.09.2022 - 15:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. 4. sezonuyla ekranlara gelecek tarihi dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili resmi açıklama geldi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

  • KURULUŞ OSMAN DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?

    İlgiyle takip edilen tarihi dizi Kuruluş Osman, bu akşam ATV'nin yayın akışında bulunmuyor.

    Çarşamba günleri ekrana gelen dizi, 5 Ekim 2022 günü 4. sezon ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

  • 28 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

    23:20 Bir Küçük Gün Işığı

  • KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Osman Bey için artık hedef Yenişehir’dir. Osman Bey ve Alpleri Yenişehir’i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar ve bacılar da boş durmayacaktır. Kılık değiştirerek kaleye sızan Hatunlar düşmanı içerden çökertebilecek midir? Düşmanla kıyasıya savaşırken okla yaralanan Aygül Hatun’un akıbeti ne olacaktır? 

  • HATUNLAR ESİR DÜŞENLERİ KURTARABİLECEKLER Mİ? 

    Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş Romanos’un elindedir. Romanos, Osman Bey’in kurduğu oyunu çözebilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Kumral Abdal, Akça Derviş ve Demirci Davud, Romanos’un işkencelerine dayanabilecek midir? Bala, Malhun ve diğer Hatunlar onları kurtarabilecekler midir?

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