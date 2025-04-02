Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam ATV yayın akışında yer almadı. Başrolünde Osman Bey rolüyle Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Aksiyon, macera ve dram türlerindeki tarihi yapımın sıkı takipçileri Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, neden yok sorularına yanıt arıyor. Yeni bölümü beklenen yapım için 2 Nisan ATV yayın akışı kontrol ediliyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, atv tv yayın akışı listesi