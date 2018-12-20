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Girişim ekosisteminde kadınların payı henüz çok değil. Öyle ki, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre, kadın girişimcilerin sayısı 110 bin. Bu da, kadın girişimcilerin oranının toplamın içinde yüzde 8.5'e denk geldiğini gösteriyor. Öte yandan, Startups.Watch verilerine göre, 2010 yılından itibaren Türkiye’de kurulan teknoloji girişimlerinde kurucular arasında kadınların oranının yüzde 14.6 ile sınırlı kaldığını görülüyor.
Söz konusu oranlar dünyada da benzer seviyede. Öyle ki, Crunchbase’in son raporuna göre 2018’in ilk üç çeyreğinde, girişim sermayesi (venture capital) yatırımı alan girişimler arasında en az bir kadın kurucu ortağı olanların oranı yüzde 14 seviyesinde. Erken aşama girişimlere yapılan tohum yatırımları arasında ise bu oran yüzde 21’e yükseliyor.
'YATIRIMCI EKİBE BAKAR'
StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, kurucusu kadın olan girişimleri daha fazla önemsediklerini belirtti. Erken aşama fonlamada yatırımcıların kararını etkileyen en önemli unsurun kurucu ekip olduğuna dikkat çeken Dorman, "Girişimin kurucu ekibi cinsiyet ve tecrübe açısından ne kadar dengeli bir yapıya sahipse, bizden ek yatırım alma olasılığının o derece yüksek. Hızlandırma programlarımızı tamamlamış şirketler arasında ek yatırım yaptığımız şirketlerin oranı yüzde 41" dedi.
Söz konusu oranın kadın kurucusu olan girişimlerde ise arttığını kaydeden Ebru Dorman, "Kurucusu kadın olan girişimler arasında ek yatırım oranımız yüzde 88. Bu konuda daha güçlü adımlar atılmasına öncülük etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
StartersHub’ın yatırım fonları arasında da cinsiyet eşitliğine dikkat ettiklerini aktaran Dorman, "StartersHub kadınların sağladığı zengin bakış açıları, disiplin ve verimlilikle kısa sürede hızla büyüdü. Öyle ki, kadın ekip arkadaşlarımızın oranı bazı dönemlerde yüzde 50’nin üzerine çıktı. Bu bizim için önemli bir gurur kaynağıdır" ifadesini kullandı.
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