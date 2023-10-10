'Kuru Otlar Üstüne', ikinci haftada da lider

• İzleyicilerle 29 Eylül'de buluşan, Türkiye'nin Oscar adayı 'Kuru Otlar Üstüne', 70.157 kişiyle Nuri Bilge Ceylan'ın en iyi açılış yapan filmi olarak kayıtlara geçmişti. Geçtiğimiz hafta sonundaki gişelerle birlikte filmin izleyici sayısı, 167.799'a çıktı.

• 33 filmin gösterimde olduğu 6 - 8 Ekim arasında izleyici sayısında bir önceki hafta sonuna oranla yüzde 20.8'lik azalma yaşandı.

En çok izlenen film; 'Kuru Otlar Üstüne' oldu.

• Görünen o ki 'Kuru Otlar Üstüne', Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri arasında en çok izlenen çalışması olacak.

Daha önce en çok izlenen filmi; 304.782 kişiyle 2014 yapımı 'Kış Uykusu'ydu