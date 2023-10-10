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        Haberler Magazin 'Kuru Otlar Üstüne', ikinci haftada da lider - Magazin haberleri

        'Kuru Otlar Üstüne', ikinci haftada da lider

        Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' adlı filmi, Türkiye'de gösteriminin ikinci haftasında da gişe liderliğini sürdürdü. Filmin toplam hasılatının 695.511 doları Türkiye'den, 916.319 bin doları ise gösterime temmuzda girdiği Fransa'dan sağlandı. Yabancı eleştirmenler, filme övgü yağdırdı

        Mehmet Çalışkan
        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 10.10.2023 - 08:27 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:22
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        • 1

          İzleyicilerle 29 Eylül'de buluşan, Türkiye'nin Oscar adayı 'Kuru Otlar Üstüne', 70.157 kişiyle Nuri Bilge Ceylan'ın en iyi açılış yapan filmi olarak kayıtlara geçmişti. Geçtiğimiz hafta sonundaki gişelerle birlikte filmin izleyici sayısı, 167.799'a çıktı.

          33 filmin gösterimde olduğu 6 - 8 Ekim arasında izleyici sayısında bir önceki hafta sonuna oranla yüzde 20.8'lik azalma yaşandı.
          En çok izlenen film; 'Kuru Otlar Üstüne' oldu.

          Görünen o ki 'Kuru Otlar Üstüne', Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri arasında en çok izlenen çalışması olacak.
          Daha önce en çok izlenen filmi; 304.782 kişiyle 2014 yapımı 'Kış Uykusu'ydu

        • 2

          3 milyon 500 bin dolarlık bütçeye sahip 'Kuru Otlar Üstüne'nin Türkiye ve gösterime temmuzda girdiği Fransa'daki izleyici sayılarıyla toplam hasılatı, 1.611. 830 dolar'a ulaştı.

          Yabancı 8 eleştirmen, 'Kuru Otlar Üstüne'yi şöyle değerlendirdi;

        • 3

          • Diego Semerene (Slant Magazine)
          Her şeyden önce film, biri kapana kısıldığında muhalefeti veya özgürlüğü temsil eden az sayıdaki kişiye çok fazla umut bağlamanın ne kadar kolay olduğunu gösteriyor.

        • 4

          • Alissa Wilkinson (Vox)
          Ceylan'ın tipik natüralist üslubunda, roman dürtüsünü takip eden, merkezinde bencil bir anti-kahramanın yer aldığı muhteşem bir film.

        • 5

          • Robbie Collin (Daily Telegraph)
          Evet, senaryo bu yönetmen için her zamanki gibi gevezelik ediyor; 10 dakikadan fazla süren diyalog sahneleri var. Ancak karakterler savunmalarını geliştirmek için konuşmayı kullandıklarında, kamera da sinsice onları çözüyor.

        • 6

          • Dave Calhoun (Time Out)
          'Kuru Otlar Üstüne', Ceylan'dan bekleyeceğiniz kadar ciddi ama aynı zamanda kendini yansıtan, şakacı bir bakış açısı ve son filmlerinde eksik olan bir kara mizah dikişi de var.

        • 7

          • Lee Jutton (Film Inquiry)
          Film, 'Samet'in benim için büyük oranda gereksiz bulduğum ayrıntılı bir son söz ve seslendirmesiyle sona eriyor. Ancak bunun dışında 'Kuru Otlar Üstüne', günlük yaşamın tamamen sürükleyici bir destanı.

        • 8

          • Shikhar Verma (High on Films)
          ‘Kuru Otlar Üstüne'nin asıl etkisi, hikâyenin somut bir sonu olmayan kalıntılarda kalmasında yatıyor.

        • 9

          • Mauricio Jarufe Caballero (Cinencuentro)
          Ceylan'ın üslubu; karakterlerinin kurgusunda ve onları çevreleyen dünya algısında oluşturduğu küçük çatlağı bulmak için sabit ve sürekli gözleme dayanıyor.

        • 10

          • Alex Billington (FirstShowing.net)
          İnsanlık hakkında dikkate alınması gereken binlerce farklı düşünceyi konu alan son derece düşünceli, zekice bir film.

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