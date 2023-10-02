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        Haberler Magazin Nuri Bilge Ceylan'ın en yüksek açılışı

        Nuri Bilge Ceylan'ın en yüksek açılışı

        Nuri Bilge Ceylan'ın Oscar adayı yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne', 70.157 kişiyle açıldı. Kariyerinin 'Gümüş Yıl' çalışması anlamını da içeren 'Kuru Otlar Üstüne, Ceylan'ın en iyi açılış yapan filmi oldu

        Mehmet Çalışkan
        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 02.10.2023 - 17:58 Güncelleme: 02.10.2023 - 18:18
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        • 1

          Nuri Bilge Ceylan'ın kariyerinin 9'uncu Türkiye'nin Oscar adayı (Oscar aday adayı) olan 6'ncı filmi olan 'Kuru Otlar Üstüne', geçtiğimiz cuma günü gösterime girdi. Film, aynı zamanda Ceylan'ın kariyerinin 'Gümüş Yılı' kutlaması anlamını da içeriyor.

        • 2

          3 saat 17 dakika olmasıyla Nuri Bilge Ceylan'ın en uzun filmi olan 'Kuru Otlar Üstüne'de başrolleri Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı ve Erdem Şenocak paylaştı.

        • 3

          3 milyon 500 bin Euro'ya çekilen 'Kuru Otlar Üstüne'nin konusu şöyle; 'Samet', Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran ve meslektaşı sosyal bilgiler öğretmeni 'Kenan' ile aynı evi paylaşan genç bir resim öğretmenidir. 'Samet'in öğrencileri arasında yakın olduğu 14 yaşındaki 'Sevim' de vardır. 'Sevim'in defterinde 'Samet'e hitaben yazılmış kalplerle bezeli bir aşk mektubu başka bir personel tarafından bulununca hem 'Samet' hem de 'Sevim' küçük düşer. 'Samet'in mektubu yok etme konusunda yalan söylediğini fark eden 'Sevim', öfkelendikten sonra 'Samet'in hayalleri, 'Kenan' ile birlikte bir cinsel istismar suçlamasının hedefi hâline gelmesiyle yıkılır. 'Samet', asıl hedefin 'Kenan' olduğundan şüphelenir ve arkadaşlıkları giderek bozulur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan 'Nuray' ile tanışınca işler değişir.

        • 4

          Geçtiğimiz mayısta Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar ile 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında 'Altın Palmiye' kazanan 'Kuru Otlar Üstüne', Türkiye'de gösterime girmeden önce izleyiciyle buluştuğu Fransa'da 920 bin 600 dolarlık hasılat elde etti.

        • 5

          'Kuru Otlar Üstüne'nin Türkiye galası, geçtiğimiz ay Adana Altın Koza Film Festivali'nde gerçekleştirildi. Festivalin bütün etkinlikleri ücretsizdi ama Nuri Bilge Ceylan, geliri depremzedelere aktarılmak üzere İhtiyaç Haritası'na bağışlanması için filminin gösterimini ücretli yaptı. Filmin biletleri 200 TL ila 10 bin TL arasında satıldı.

        • 6

          'Kuru Otlar Üstüne' hakkında en çok merak edilen konulardan biri de Türkiye'de ne kadar ilgi göreceğiydi. Film, 70.157 kişiyle açıldı. Böylelikle Nuri Bilge Ceylan'ın 25 yıllık kariyerinde gişede en iyi açılışı yapan filmi, 'Kuru Otlar Üstüne oldu.

          Nuri Bilge Ceylan'ın kariyerindeki tüm uzun metrajlı filmlerin gişeleri şöyle;

        • 7

          • Kasaba (1998)
          Açılış… Bilinmiyor
          Toplam İzleyici Sayısı… Bilinmiyor

        • 8

          • Mayıs Sakıntısı (2000)
          Açılış… Bilinmiyor
          Toplam İzleyici Sayısı… 24.006

        • 9

          • Uzak (2002 / Oscar Aday Adayı)
          Açılış… Bilinmiyor
          Toplam İzleyici Sayısı… 63.845

          * Bilinmiyor... Gişe rakamlarının tam olarak açıklanmadığı yıllar.

        • 10

          • İklimler (2006)
          Açılış… 3.784
          Toplam İzleyici Sayısı… 35.345

        • 11

          • Üç Maymun (2008 / Oscar Aday Adayı)
          Açılış… 28.708
          Toplam İzleyici Sayısı… 127.668

        • 12

          • Bir Zamanlar Anadolu’da (2011 / Oscar Aday Adayı)
          Açılış… 18.573
          Toplam İzleyici Sayısı… 161.181

        • 13

          • Kış Uykusu (2014 / Oscar Aday Adayı)
          Açılış… 43.495
          Toplam İzleyici Sayısı… 304.782

        • 14

          • Ahlat Ağacı (2018 / Oscar Aday Adayı)
          Açılış… 46.868
          Toplam İzleyici Sayısı… 246.766

        • 15

          • Kuru Otlar Üstüne (2023/ Oscar Aday Adayı)
          Açılış… 70.157
          Toplam İzleyici Sayısı… Gösterimi devam ediyor

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