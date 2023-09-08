Türkiye'nin Oscar adayı 'Kuru Otlar Üstüne'

• DONDURMAM GAYMAK (2006)

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Türk sinemasının en özel filmlerinden biri olan 'Dondurmam Gaymak'ın bu özelliğinin nedeni, kadrosu ve finansörleri. Turan Özdemir'in dışında profesyonel oyuncu bulunmayan oyuncu kadrosunda filmin yönetmeni Yüksel Aksu'nun hemşehrileri olan Muğlalılar yer aldı.

Küçük bir dondurmacının büyük dondurma şirketlerine karşı verdiği mücadeleyi anlatan filmi, bakkaldan, kasaba kadar birçok Muğlalı küçük esnaf finanse etti.