Geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali’nde galası yapılan ‘Kuru Otlar Üstüne’de Musab Ekici, Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu, Ece Bağcı rol aldı.

Cannes’da bulunan ve filmi izleyenler, Nuri Bilge Ceylan’ın yeniden ‘Altın Palmiye’ daha kazanacağından bir hayli emin. Bunun olup olmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Nuri Bilge Ceylan, ‘Kuru Otlar Üstüne’ ile Cannes Film Festivali’nde ödül kazansa da kazanmasa da Türk sinemasının gerek Cannes’da gerekse diğer uluslararası film organizasyonlarında en çok ödül kazanan yönetmen olmaya devam edecek. Ceylan, o kadar çok ödül kazandı ki elinde bulundurduğu rekorun uzun yıllar kırılabilmesi pek de mümkün görünmüyor.