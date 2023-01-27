Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Eğitim Kurşun Simgesi Nedir? Kurşun Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?

Kurşun simgesi nedir? Kurşun elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Tarihin eski dönemlerinden beri bilinen ve kullanılan kurşun; insanlık tarafından en çok kullanılan metallerden biri olarak öne çıkmaktadır. Zehirli ve kanserojen olan, vücutta biriktiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olan kurşun elementi, bu özellikleri sebebiyle bazı sektörlerde kullanılmamaktadır. Tüm bunlara ek olarak ulaşılması, çıkarılması ve işlenmesi de oldukça kolay olan kurşun elementi özellikleri nelerdir?

Giriş: 27.01.2023 - 01:01 | Güncelleme: ABONE OL
Kurşun Simgesi Nedir? Kurşun Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
HABERTURK.COM

Orta derece aktif bir metal olan ve doğada serbest olarak bulunabilen kurşun elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Kurşun simgesi nedir? Kurşun elementinin özellikleri hakkında hazırladığımız bu içeriğimizi sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…

Kurşun Simgesi Nedir?

Tarih boyunca birçok medeniyet tarafından kullanılmış bir elemen olan kurşun sembolü Pb’dir. Kurşun elementi sembolünü, Latince olan ve sıvı gümüş anlamına gelen “plumbum” kelimesinden almaktadır.

Kurşun Elementi Özellikleri

İnsanlar tarafından kullanılan en eski metal olarak bilinen kurşun elementinin ilk örneklerine, Mısır’da yapılan kazılarda denk gelinmiş; bu kazılarda kurşundan imal edilmiş borular ve birtakım süs eşyalarına rast gelinmiştir. Tarihin ilk çağlarında daha çok bir tür savaş malzemesi olarak kullanılan kurşun, Roma döneminde su taşıma sistemlerinin yapılmasında, Orta Çağ’da ise özellikle mimaride etkin olarak kullanılmıştır.

Bir ara geçiş metali olan ve karbon familyasının en ağır üyesi olan kurşun elementi, mavimsi gümüş bir renge sahiptir; ancak hava ile temas ettiğinde renk olarak mat bir renge dönüşür. Katı bir metal türü olmasına rağmen yumuşak olan ve bu özelliğinden ötürü kolay işlenebilen kurşun elementi, tel ve levha haline getirilebilme kabiliyetine de sahiptir.

Rahatça çizilen, kesilen ve korozyona karşı da oldukça dirençli olan kurşun, ısı ve elektrik iletkenliği konusunda ise başarısız bir elementtir. Yeryüzünde en çok bulunan 34. element olan kurşunu, doğada saf bir halde bulmak oldukça zordur. Kurşun; genellikle gümüş ve çinko madenlerinde, minerallerin bünyesinde bileşik halinde bulunmaktadır ve kurşun içeren en yaygın mineral ise galen minarelidir.

Saf kurşun daha az dayanıklı ve daha yumuşak bir yapıya sahip olduğu için genellikle alaşımlar halinde kullanılmaktadır. Özellikle kalsiyum ile birleştiğinde en dirençli haline ulaşan kurşun elementi, kalsiyum dışında çinko ve kalay ile de alaşım haline getirilmektedir.

Birden fazla sektörde, birden fazla ürünün imalatında kullanılan kurşunun günümüzde en çok kullanıldığı alan akü ve pil sektörüdür. Bunun yanında haberleşme için yerin altında döşenen kablolarda da kurşun bulunmaktadır. Ayrıca radyasyon ışınlarını engelleme özelliği gösteren kurşun elementi, nükleer tesislerde bir yalıtım malzemesi olarak da kullanılmaktadır.

Dünyadaki üretilen kurşunun yaklaşık %20’sinin çıkartıldığı galen madenleri, çoğunlukla Avustralya’da bulunduğu için bu ülke kurşun rezervi açısından oldukça zengindir. Dünyadaki yıllık kurşun üretimi ise yaklaşık olarak 6 milyon ton civarındadır.

Kurşun elementi hem insan sağlığına hem de çevreye olan etkileri açısından da oldukça önemli bir elementtir. Toksik bir element olması sebebiyle kurşun, insan sağlığına en çok zarar veren metaller arasında gösterilmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalarda, kurşunun insan vücudunda birikmesinin, kişilerde böbrek hasarı, beyin hasarı, sinir sisteminde bozukluk gibi sorunlara sebep olduğu gösterilmiştir.

Kurşunun çevreye etkilerine bakacak olduğumuzda, karşımıza katı atıkların yakılması çıkmaktadır. Katı atıkların yakılmasıyla artan kurşun miktarının, toprakta birikmesi ve kaynak sulara karışma tehlikesi önemli bir çevresel tehdit yaratmaktadır.

Kurşun Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?

Simgesi Pb, atom numarası ise 82 olan Kurşun elementi; periyodik tablonun 6. periyodunun 14. grubunda yer almaktadır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ABD: Somali'de üst düzey DEAŞ'lı terörist öldürüldü
ABD: Somali'de üst düzey DEAŞ'lı terörist öldürüldü
Kalsiyum simgesi nedir?
Kalsiyum simgesi nedir?
Kalay simgesi nedir?
Kalay simgesi nedir?
Cuma namazı kılınışı
Cuma namazı kılınışı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.