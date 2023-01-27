Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan ve yıl içinde bolca turist çeken travertenlerde de yüksek miktarda bulunan kalsiyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Kalsiyum sembolü nereden gelmektedir. İşte, tüm ayrıntılarıyla kalsiyum elementi…

Kalsiyum Simgesi Nedir?

İnsanlar için hayati bir öneme sahip olan kalsiyum sembolü Ca’dır. Elementi gerek periyodik tabloda gerekse günlük hayatta gösteren bu sembol, Latince olan ve kireç anlamına gelen “calx” sözcüğünden gelmektedir.

Kalsiyum Elementi Özellikleri

Kalsiyum elementi yüzyıllar boyu bilinen bir element olmasına rağmen ilk kez 1808 yılında izole edilmiş ve keşfedilmiştir. İngiliz bilim insanı Sir Humphrey Davy; gerçekleştirdiği bilimsel araştırma esnasında kalsiyumu, kalsiyum hidroksitten izole etmeyi başarmıştır.

Katı bir metal olan kalsiyum da birçok element gibi gümüşi beyaz bir renge sahiptir. Yumuşak olmasına rağmen aynı zaman da oldukça kırılgan olan bu element, bu özelliği sebebiyle kolayca kesilebilir, şekil verilebilir bir yapıdadır. Elektrik iletme konusunda oldukça başarılı bir element olan kalsiyum elementinin metal formu, kalsiyum klorürün elektrolizi ile elde edilmektedir.

Doğada en çok bulunan elementlerden biri olan kalsiyum; yerkabuğunda da %4 oranında bulunmaktadır ve bu oranla kalsiyum yerkabuğunda en çok bulunan üçüncü metal olarak öne çıkmaktadır. Kalsiyum, kimyasal reaktifliği oldukça yüksek olduğu için doğada serbest bir şekilde değil; genellikle karbonat, sülfat ve fosfat bileşiklerinde bulunmaktadır.

Kalsiyum elementinin en yaygın bileşikleri ise şu şekildedir:

Kalsiyum Karbonat: Patlayıcı ve zehirli olmayan bu bileşik renksiz ve tatsızdır. Kirecin ana kaynağıdır.