Joseph Hardtmuth tarafından, 1792 yılında Viyana’da kurulan KOH-I- NORR isimli firma dünyanın en eski kırtasiye firmalarından birisi olarak kabul edilmektedir ve ilk kurşun kalemlerde burada üretilmiştir. İlerleyen yıllarda yine burada yapılan çalışmaların neticesinde kurşun kalemler 17 farklı sertlik derecesine sahip olmuşlar ve üretim artarak devam etmiştir.

Kurşun Kalem İlk Kez Nerede İcat Edildi?

Tarihi yaklaşık olarak 5000 bin yıl önceye dayansa da bugünkü kurşun kalemin mucidi Joseph Hardtmuth olarak kabul edilmektedir. Hardtmuth tarafından 1790 yılında seramiğin bulunmasıyla beraber kurşun kalemlerin içinde bir miktar kil eklenerek, kalemlerin sertlikleri belirlenmeye başlanmıştır. 1795 yılında ise balçık ve grafit karıştırılarak yumuşak bir tahtanın içine geçirilmiş ve günümüz kurşun kaleminin temelleri atılmıştır.

Kurşun Kalemi Kim İcat Etti?

Yumuşak bir tahtanın içine yerleştirilen grafit ve balçık karışımı bir malzemeden oluşan kurşun kalem ne zaman bulundu? İşte kurşun kaleme dair tüm detaylar…

Kurşun Kalem Nasıl İcat Edildi?

Hayatın her alanında kullanmaya devam ettiğimiz kurşun kalemin en ilkel örneklerine, bundan yaklaşık 5000 sene önce rastlanmaktadır. Mısır’da kullanılan bu kalemler sazlardan ya da papirüs bitkisinden elde edilmiş ve uç kısımlarına kurşun dökülerek oluşturulmaktadır.

1500’lerde, İngiltere’nin Gri Knotts bölgesinde yaşayan insanlar, çıkan bir fırtına sonrası devrilen ağacın kökünde siyah ve yapışkan bir madde bulurlar. Kısa sürede bu maddenin boyayıcı özelliğinin farkına varan bölge sakinleri koyunlarını boyamak için bu maddeyi kullanmışlardır.

1575 yılında tarihçi Conrad Gesner; kurşun kalemin aslında kurşundan yapılmadığını, kalemin boyama özelliğini sağlayan maddenin doğal bir karbon olan grafit olduğunu belirtmiştir. Conrad Gesner sayesinde, tarih boyu birbirine karıştırılan iki madde olan kurşun ve grafitin birbirlerinden ayrılması sağlanmış fakat ‘’kurşun kalem’’ tabiri dile yerleşmiştir.

İngiltere’de yaşanan bu gelişmelerin yanında İtalya’da da kurşun kalemin kullanımı ile alakalı önemli gelişmeler yaşanmıştır. 1560’lı yıllarda marangozlukla uğraşan İtalyan Simonio ve Lyndiana Bernocotti çifti ürettikleri ürünleri işaretlemek için ilk tahta kılıflı kalemi geliştirmişlerdir.

1792 yılına gelindiğinde Joseph Hardtmuth kalem üzerine çalışmalar yapmış ve bugünkü kurşun kalemi icat etmiştir. 1790 yılında seramiği bulan Joseph Hardtmuth buradan hareketle kalemlerin içine bir miktar kil ekleyerek kalemlerin sertliklerini ayarlamıştır. Aynı dönemde Napolyon’un ordusunda görevli bir subay olan Fransız Nicholas Jacgues Conte de kil grafit oranında eklemeler yaparak kurşun kalemlerdeki sertlik dereceleri üzerine önemli çalışmalar gerçekleştirmişti.

Bugün bu iki ismin birbirinden habersiz olarak aynı yıllarda, grafit ve kili karıştırarak elde edilen malzemeyi yumuşak bir tahtanın içine yerleştirdikleri düşünülmektedir.

1792 yılında Viyana’da, KOH-I- NOOR isimli bir firma kuran ve burada 1795 yılında kurşun kalemi icat eden Joseph Hardmuth bir süre sonra bu firmayı torunu Friedrich’e devretmiş ve torunu da şirket içindeki aktif çalışmalara devam etmiştir. 1889 yılından itibaren geliştirilen çalışmalarla 17 farklı sertlik seviyesine sahip olan kurşun kalemler üretilmeye başlanmıştır.

Günümüzde; kurşun kalemlerin farklılık gösteren bu sertlik dereceleri, kalemlerin üzerinde bulunan harflerden anlaşılmaktadır.