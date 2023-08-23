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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Küresel piyasalarda karışık seyir - Para Haberleri

        Küresel piyasalarda karışık seyir

        Küresel piyasalar, para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürürken, bugün gözler, dünya genelinde açıklanacak yoğun makroekonomik veri gündemine çevrildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 09:20 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:20
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        Küresel piyasalarda karışık seyir
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        ABD ve Çin ekonomileri, farklı nedenlerle yatırımcı kararlarını etkilemeye devam ediyor.

        Çin'de ekonomik aktiviteye yönelik endişeler öne çıkarken, ABD ekonomisinin sıkı halini sürdürdüğüne yönelik veri akışı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik soru işaretlerini artırıyor.

        Söz konusu durum tahvil piyasalarında satış baskısının derinleşmesine neden olurken, dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,3660 ile son 16 yılın zirvesine test etti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 40 seviyesini aştı.

        Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, konuya ilişkin açıklamasında, tahvil getirilerindeki son hareketlerin, uygun olmayan piyasa sıkılaştırmasına işaret etmediğini, bunun muhtemelen güçlü ekonomik verilere bir yanıt olduğunu belirtti.

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        Fed'in eylül ayı toplantısının sonucu hakkında şimdiden konuşmayacağını ifade eden Barkin, enflasyon yüksek kalırsa ve talep düşme sinyalleri vermezse bunun daha sıkı para politikası gerektireceğini savundu.

        Analistler, tahvil piyasalarındaki satış baskısının ABD'de enflasyon endişesinin hala güçlü olduğuna işaret ettiğini belirterek, gözlerin yoğun makroekonomik veri takvimi ve cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında vereceği mesajlara çevrildiğini ifade etti.

        Öte yandan, bugün çip üreticisi Nvidia'nın şirket finansal sonuçlarını açıklamasının beklendiğini aktaran analistler, S&P 500 endeksinin ağırlığının yüzde 3'ünü oluşturan şirketin karlılığına ilişkin sonuçların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

        Çin'deki belirsizliğin talep endişelerini desteklemeye devam etmesiyle Brent petrolün varil fiyatı düşüş eğilimini dün de sürdürerek 84 doların altına inerken, altının onsu yükseliş eğilimini üst üste ikinci güne taşıyarak şu sıralarda yüzde 0,3 primle 1.902 dolardan alıcı buluyor.

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        Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,51 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,28 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,06 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.

        Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Çin'deki haber akışı yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

        Bölgede enflasyonun güçlü kaldığına işaret eden veriler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek toplantıda politika faizini 25 baz puan artırabileceği ihtimalini güçlendirmeye devam ederken, Jackson Hole'den gelecek mesajların söz konusu beklentiler üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.

        Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,66 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

        Asya piyasalarında Çin kaynaklı belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, ülkenin en önemli teknoloji şirketlerinin beklentilerin üzerinde kar açıklaması da söz konusu endişeleri azaltmada yeterli olmadı.

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        Buna göre, Baidu'nun ikinci çeyrek net gelirleri yıllık bazda yüzde 43 arttı.

        Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC) dolar karşısında yuanı desteklemeye devam ederken, Çinli yetkililerin piyasaları sakinleştirmek için yaptıkları açıklamaların varlık fiyatları üzerindeki etkisi sınırlı kalmayı sürdürüyor.

        Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,41 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

        Yurt içinde dün satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,33 değer kaybıyla günü 7.771,30 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi 7.902,95 puana taşıdı.

        Dolar/TL, dün günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 27,2043'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,2150 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ABD'de yeni konut satışlarına ilişkin verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.850 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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