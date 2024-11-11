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        Haberler Ekonomi Döviz Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık başladı - Döviz Haberleri

        Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık başladı

        Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceği haftaya karışık bir seyirle başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 09:41 Güncelleme: 11.11.2024 - 09:41
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        Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık başladı
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        ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde izleyeceği ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler ve seçilmeden önce ithalat tarifelerini artıracağına yönelik söylemler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

        Öte yandan, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlik ise devam ediyor.

        Analistler, çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi ve Fed Başkanı Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, buralardan alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini bildirdi. Fed geçen hafta politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,50-4,75 seviyesine indirirken, veri bazlı karar almaya devam edeceklerini vurgulamıştı.

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        Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın 2024 yılının son toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapacağına yönelik tahminler yüzde 65 ihtimalle fiyatlanıyor.

        Seçim sonuçlarının ardından 105,44 seviyesine çıkarak Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşan dolar endeksi yeni haftaya sınırlı bir geri çekilmeyle 105,1 seviyesinde başladı.

        ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,48'e yaklaşarak son 4 ayın zirvesini test etmesinin ardından haftayı 6 baz puan azalışla yüzde 4,31 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, bugün ABD'de tahvil piyasaları işleme kapalı olacak.

        Altının ons fiyatı ise geçen haftayı yüzde 1,8 düşüşle 2 bin 686 dolardan tamamlarken, yeni haftanın ilk işlem gününde önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 2 bin 670 dolardan işlem görüyor.

        Brent petrolün varil fiyatı da yeni haftada yüzde 0,4 azalışla 73,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

        Trump'ın başkanlığının kesinleşmesinin ardından kripto para piyasası gibi görece riskli varlıklarda yukarı hareket dikkati çekerken, yükseliş eğilimini sürdüren Bitcoin bugün 81.846 dolarla rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda 81 bin 100 dolarda dengelendi.

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        Kurumsal tarafta, Trump'ın en büyük destekçilerinden Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisseleri yüzde 29 artış gösterirken, şirketin piyasa değeri 1 trilyon doları geçti.

        New York borsasında cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artışla 5.995,54 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 kazançla 19.286,78 puana, Dow Jones endeksi de Dow Jones endeksi, yüzde 0,59 artarak 43.988,99 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. ABD'de endeks vadeli kontratlar haftaya pozitif seyirle başladı.

        Avrupa borsalarında geçen hafta Almanya hariç negatif bir seyir izlenirken, ABD tarafından gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

        Trump'ın zaferinin Avrupa'nın ABD'ye ihracatını olumsuz etkileyebileceği yönündeki endişeler piyasalarda satış baskısına neden olurken, özellikle Alman otomotiv şirketlerinin hisselerinde kayıplar görüldü.

        Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,84, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,17, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,48, Almanya'da DAX 40 endeksi de yüzde 0,48 değer kaybetti.

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        Asya tarafında ise Çin'in Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde daha yüksek tarifeler tehdidiyle karşılaşılacağı endişesi piyasalarda risk iştahını törpülüyor.

        Çin'de hükümet ekonomiyi destekleme adına yaklaşık 1,4 trilyon dolarlık paket açıklasa da, paketin detaylarının yeterince açıklanmaması yatırımcıların temkinli kalmasına neden oldu.

        Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya, eylül ayı cari işlemler dengesi 1,7 trilyon yen fazla verse de beklentileri karşılayamadı.

        Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 değer kaybetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 yükseldi.

        Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,67 değer kazanarak 9.184,82 puandan tamamladı.

        Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,4 artışla 34,3620'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üzerinde 34,3660'tan işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri takviminin sakin olduğunu aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.400 puanın direnç, 9.100 ve 8.950 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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