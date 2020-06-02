ABD'de dün açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksinin, mayısta bir önceki aya göre 1,6 puan artarak 43,1 değerine yükselmesi pay piyasalarını desteklerken, yaşanan protestolar nedeniyle alımların sınırlı kalması dikkati çekti.
Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,36, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 değer kazandı. Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga'nın hisseleri ise Türk oyun şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almasının ardından 8 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Öte yandan, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerde, bazı büyük kentlerde polis ile göstericiler arasında şiddet olayları yaşandı. New York Valisi Andrew Cuomo, protestoların artması üzerine New York şehir merkezinde yeniden gece sokağa çıkma yasağı kararı aldı.
Basında yer alan haberlere göre ise şiddet olaylarının devam etmesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın, 1807'de çıkarılan isyan veya iç karışıklıklarda Başkan'a Amerikan topraklarında askeri güç kullanma yetkisi veren "İsyan Yasası'nı" kullanabileceği bildirildi.
Analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olması nedeniyle piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını kaydetti.
Avrupa tarafında, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) Avro Bölgesi'nde 33,'ten 39,4'e çıkması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride bırakıldığı beklentileri borsaların yüzde 1'in üzerinde yükselmesini sağladı.
Almanya borsasının resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğu günde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,48 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,43 değer kazandı.
Dün Çin'de imalat sanayi PMI verisinin 50'nin üzerine çıkarak genişlemeye işaret etmesi ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin yeni bir gümrük tarifesi savaşına dönmeyeceği iyimserliği ile pay piyasalarında etkili olan pozitif seyir bugün de devam ediyor.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi.
Yurt içinde, dün yüzde 1,65 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 107.266,19 puanla yaklaşık 3 ayın zirvesinden tamamladı. BIST 100 endeksi, böylece yükseliş serisini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıdı. Dün 6,8143'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8030 seviyesine geriledi.
Bugün veri takviminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, piyasalardaki pozitif seyrin devam etmesini bekliyor.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 puanın üzerinde kalınması durumunda yeni hedeflerin 109.500 ve 111.000 seviyeleri olacağını söyledi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
14.30 Türkiye, mart ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri
16.45 ABD, mayıs ayı ISM New York
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!