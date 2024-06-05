Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Küresel ısınma tüm zamanların en yüksek seviyesinde | Dış Haberler

        Küresel ısınma tüm zamanların en yüksek seviyesinde

        Özellikle her geçen yaz mevsiminde küresel ısınmanın etkilerini daha da hissetmeye başlarken, Leed Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda insan faaliyetlerinin yol açtığı küresel ısınma oranının her 10 yılda 0,26 derece artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı tespit edildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 10:10 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bilim insanları, insan faaliyetlerinin yol açtığı küresel ısınma oranının her 10 yılda 0,26 derece artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını tespit etti.

          Leeds Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi hazırlanan ve 50'den fazla uluslararası bilim insanının katkı sağladığı Küresel İklim Değişikliği Göstergeleri (IGCC) raporu, Earth System Science Data (ESSD) dergisinde yayımlandı.

        • 2

          Rapora göre, küresel sıcaklık artışı 2013-2022 döneminde sanayi öncesi döneme göre 1,14 dereceye ulaşmasının ardından, 2014-2023 döneminde 1,19 dereceye yükseldi.

        • 3

          BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR HIZDA ARTIYOR

          Bilim insanları, insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma oranının her 10 yılda 0,26 derece artış oranına ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu ve benzeri görülmemiş bir hızda arttığını tespit etti.

        • 4

          Bu rekor ısınma oranının temel nedeni yılda 53 milyar ton karbondioksit eşdeğerinde olan sera gazı emisyonlarının sürekli yüksek kalması olarak öne çıkarken, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için dünyanın kalan karbon bütçesi 200 milyar ton seviyesinde bulunuyor. Bu da emisyonların mevcut hızda devam etmesi durumunda, dünyanın kalan karbon bütçesinin sadece 4 yılda aşılabileceği anlamına geliyor.

        • 5

          "HER ZAMANKİNDEN DAHA HIZLI İLERLİYOR"

          Leeds Üniversitesi Priestley İklim Geleceği Merkezi Direktörü ve IGCC Projesi Koordinatörü Piers Forster, rapora ilişkin değerlendirmesinde, insan faaliyetlerinin neden olduğu küresel ısınma oranının geçen yıl da artmaya devam ettiğini belirterek, "Küresel sıcaklıklar hala yanlış yönde ve her zamankinden daha hızlı ilerliyor." uyarısında bulundu.

        • 6

          "SICAK HAVA DALGALARININ YOL AÇTIĞI YIKIM, YENİ NORMAL OLMAMALI"

          Fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonların tüm sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturduğunu dile getiren Forster, "Bu emisyonlar, iklim değişikliğinin başlıca nedeni, ancak çimento üretimi, tarım ve ormansızlaşmadan kaynaklanan diğer kirlilik kaynakları da ısınmaya neden oluyor. Sera gazı emisyonlarını net sıfıra doğru hızla azaltmak, nihayetinde yaşayacağımız küresel ısınma seviyesini sınırlayacaktır. Aynı zamanda daha dirençli toplumlar inşa etmemiz gerekiyor. Dünyanın 2023'te gördüğü orman yangınları, kuraklık, sel ve sıcak hava dalgalarının yol açtığı yıkım, yeni normal haline gelmemeli." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        Hükümetten vergide reform paketi
        Hükümetten vergide reform paketi
        Tarihi an: Kral Charles'ın banknotları kullanımda
        Tarihi an: Kral Charles'ın banknotları kullanımda
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        Rekor ceza almıştı! Yalıtımlı sapığın rezil savunması!
        Rekor ceza almıştı! Yalıtımlı sapığın rezil savunması!
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Bir hafta geride kaldı... Endişeli bekleyiş!
        Bir hafta geride kaldı... Endişeli bekleyiş!
        Dünyanın en büyük seçimi sonuçlandı!
        Dünyanın en büyük seçimi sonuçlandı!
        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Yanardağ harekete geçti, alarm seviyesi yükseltildi!
        Yanardağ harekete geçti, alarm seviyesi yükseltildi!
        Biden'dan tutarsız açıklamalar
        Biden'dan tutarsız açıklamalar
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        Habertürk Anasayfa