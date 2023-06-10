Adı: Toro! Ağırlık: 1.3 ton! Fiyatı dudak uçuklattı!

Erzincan merkeze bağlı Gümüştarla köyünde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Camekan'ın çiftliğinde büyüttüğü 30 aylık "Toro" ismini verdiği Holstein cinsi boğa, 1 ton 300 kilogramlık ağırlığa ulaştı.
BABA MESLEĞİ YETİŞTİRİCİLİK
AA'da yer alan habere göre Camekan, baba mesleği olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini sürdürdüğünü söyledi.
"BİR BABA YİĞİT ARIYORUZ"
Çiftliklerinde doğup büyüyen Toro'nun günde 20 kilogram yem tükettiğini belirten Cemekan, "Toro'nun annesi Holstein babası montofon cinsidir. Hayvanımız etli bir hayvan ve bunu Kurban Bayramı'nda alacak bir babayiğit arıyoruz. Çok iddialı konuşuyorum Erzincan’ın en iyi boğası bizdedir." dedi.
"FİYATI 150 BİN TL"
Toro'nun günlük yonca, saman, mısır silajı ve fenni yem tükettiğini aktaran Cemekan, "Kurbanlık Toro, 30 aylık yaklaşık 1 ton 300 kilogramdır. Fiyatı 150 bin liradır, alıcıları bekliyoruz." diye konuştu.