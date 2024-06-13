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        Haberler Gündem Güncel Kurban Bayramı'nın "en şanslı koçu" | Son dakika haberleri

        Kurban Bayramı'nın "en şanslı koçu"

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Ferhan Ergin, 6 aylıkken alıp büyüttüğü koçunu gittiği her yere götürüyor. Kurban Bayramı'nda gözü gibi baktığı "Cancan" ismini verdiği koçunu kesinlikle kesmeyi düşünmediğini söyleyen Ergin "Nasıl kesebilirim zaten rüyalarıma giriyor. İnsan arkadaşını kesip de mangala falan koyabilir mi?" diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 12:29 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:39
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          Ayvacık'ın Fatih Mahallesi'nde ikamet eden kamyon şoförü Ferhat Ergin, bir yıl önce satın alıp "Cancan" adını verdiği ve evinin yakınındaki ağılda baktığı koçunu yanından ayırmıyor.

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          Her gün koçuyla dışarı çıkıp dolaşan, çarşıya, pazara, markete giden Ergin ile "Cancan"ın dostluğunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

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          Ferhan Ergin, AA muhabirine, "Cancan"la arkadaş olduklarını, beraber gezmeye başladıklarını söyledi.

          Koça daha önce beslediklerini ölen muhabbet kuşunun adını verdiklerini dile getiren Ergin, "Onu da çok seviyorduk. Onun adını koyduk bana bağlanınca. 'Cancan' dedik, öyle kaldı. Artık o da ismine alıştı. Şu anda da 18 aylık oldu. Kahvehaneye gidiyoruz. Çayın yarısını o içiyor, yarısını ben içiyorum. Çay tabağında o içiyor, bardakta ben içiyorum." diye konuştu.

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          "Cancan"la arkadaşlıkları pekişince ona kamyon kayışından tasma yaptığını belirten Ergin, tasma almak için gittiği dükkandaki anısını şöyle anlattı:

          "Çevredeki insanlar 'Nazar değiyor hayvana' dediler. Batıl inancım yoktur ama hadi dedim insanların lafına bakayım, boncuklu bir tasma alayım. Tasmacıya gittim. 1-2 tasma çıkardı önüme. 'Bu uzun mu olur kısa mı olur' derken ben dedim ki 'Ben kuzuyu getireyim, ölçeyim de alayım.' Adam çok bozuldu bana, 'Pazar yerine kuzu gelir de ölçülür mü?' diye. Tasmaları attı gitti. Yarım saat sonra kuzuyla beraber geldim. Adam dizlerini dövmeye başladı. Gerçekten 'Kuzuyla geldi, ölçerek tasma aldı' diye hayret etti. Enteresan anılarımız oldu. Tasmamızı taktık, pazar yerinde o kalabalıkta gezdik. Hiçbir tarafa müdahale etmeden evimize geldik."

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          Kurban Bayramı'nın yaklaştığı bugünlerde koçuyla mahallede gezinen Ergin, "Her yere gidiyoruz. Benden sadece geceleri ayrılıyor. Kesinlikle kesmeyi düşünmüyorum. Nasıl kesebilirim zaten rüyalarıma giriyor. İnsan arkadaşını kesip de mangala falan koyabilir mi?" dedi.

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