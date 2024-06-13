Kurban Bayramı'nın "en şanslı koçu"

"Cancan"la arkadaşlıkları pekişince ona kamyon kayışından tasma yaptığını belirten Ergin, tasma almak için gittiği dükkandaki anısını şöyle anlattı:

"Çevredeki insanlar 'Nazar değiyor hayvana' dediler. Batıl inancım yoktur ama hadi dedim insanların lafına bakayım, boncuklu bir tasma alayım. Tasmacıya gittim. 1-2 tasma çıkardı önüme. 'Bu uzun mu olur kısa mı olur' derken ben dedim ki 'Ben kuzuyu getireyim, ölçeyim de alayım.' Adam çok bozuldu bana, 'Pazar yerine kuzu gelir de ölçülür mü?' diye. Tasmaları attı gitti. Yarım saat sonra kuzuyla beraber geldim. Adam dizlerini dövmeye başladı. Gerçekten 'Kuzuyla geldi, ölçerek tasma aldı' diye hayret etti. Enteresan anılarımız oldu. Tasmamızı taktık, pazar yerinde o kalabalıkta gezdik. Hiçbir tarafa müdahale etmeden evimize geldik."