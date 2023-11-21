Kumkale Mezarlığı, Çanakkale Savaşları'ndan izler taşıyor

"SAVAŞ İZLERİNİ HALA GÖRMEK MÜMKÜN"

Taburun daha sonra Kumkale Mezarlığı'na çekildiğinin söyleyen Atabay, "Bölge kumluk bir alan olduğu için doğal bir savunma mekanizması bulunmuyordu. Kumkale Mezarlığı ise doğal savunma alanı olarak kendini gösteriyor. Bu bağlamda Kumkale Mezarlığı'nda özellikle mezar taşları ve aradaki yollar esas alınarak Fransızlara karşı savunma tedbiri alındı. Oradaki mezarların pek çoğunda o dönemde kalma kurşun izleri hala bulunuyor.