Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'un koronavirüs nedeniyle verilen arada ödemeleri dondurma kararı alması tartışma yarattı. Kasaya giren tüm gelirlerden mahrum kalan kulüpler isyan seslerini yükseltirken konunun nasıl çözüme kavuşacağı merak konusu oldu.

Yayıncı kuruluş, geçtiğimiz hafta TFF'ye gönderdiği mektupta kulüplere ödemeleri durdurduğunu duyururken yeni sezonun ne zaman başlayacağı yönündeki belirsizlik ortadan kalktığında ödemelerin de yeniden başlayacağını açıklamıştı. Liglere verilen arada maçlar oynanmadığı için tüm gelirlerden mahrum kalan kulüpler, bu açıklama ile ağır bir darbe daha alırken futbolcu ve personel maaşları başta olmak üzere tüm giderleri ödeme konusunda çaresiz kaldı.

"KUR SABİTLEME JESTİ"Nİ UNUTMAYIN MESAJI!

Kulüpler Birliği Vakfı, önceki gün yapılan toplantının ardından bir açıklama yayımlayarak yayıncı kuruluşun tavrına tepki gösterirken "Geçtiğimiz yaz ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları dikkate alarak yayıncı kuruluşun talebi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin sonunda vardığımız sonuç, kulüpler olarak 1 sezonluk gelirimizden önemli bir indirim yaparak o günkü zor koşulları birlikte atlatmak olmuştur. Bugün geldiğimiz noktada ise, mart ayının ilk üç haftasında maçların oynanmış olmasına rağmen yayıncı kuruluş, ödemeleri durdurduğunu Türkiye Futbol Federasyonu’na iletmiştir, bu durum kulüplerimizi iş ortaklığımızda sorun olabilecek bir endişeye sevk etmiş ve büyük hayal kırıklığıyla karşılanmıştır" ifadelerini kullandı. Kulüpler Birliği bu kararın aciliyetle gözden geçirilmesi gerektiğini de vurguladı.

KULÜPLER HEM İNDİRİM YAPMIŞ HEM DE KURU SABİTLEMİŞTİ

Kulüplerin sürekli vurguladığı indirim konusunda geçen sezonun başında büyük tartışmalar yaşanmıştı. 2016'da yayın haklarını 500 milyon dolar+KDV karşılığında alan beIN Sports, döviz kurundaki artış nedeniyle "benzeri görülmemiş ekonomik koşullar" var savunması yaparak bu ücrette indirime gidilmesini talep etmişti. O dönemde ekonomik anlamda zor günler geçiren kulüpler, yapılan uzun görüşmelerin ardından indirimi kabul etmiş, 410 milyon dolar karşılığında taraflar el sıkışmıştı. Ayrıca dolar kuru da 5.80 TL'ye' sabitlenirken (Bugünün dolar kuru 6.86 TL) kulüpler bu anlamda büyük bir fedakarlıkta bulunmuştu. O fedakarlığın ardından koronavirüs süreci nedeniyle yaşanan olağanüstü durumda yayıncı kuruluşun ödeme yapmama kararı alması, kulüplerin tepkisinin temelini oluşturuyor.

KULÜPLERDEN ART ARDA TEPKİ

Süper Lig ve 1. Lig ekipleri de art arda açıklamalarla yayıncı kuruluşa tepki gösterirken şu ifadeleri kullandılar:

Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Yayıncı kuruluş beIN Sports'un kulüplere yaptığı ödemeleri durdurma kararını doğru bulmuyoruz. Bunların niyetinin iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu kriz ortamında aslında destek olacakları zaman hala daha kulüplerin paçasından aşağı asılmaya çalışıyorlar. Geçen yıl bunlara iyi niyet göstergesi olarak çok ciddi bir miktarda indirim yaptık. Doları 5,80'e sabitlemiştik. Şu anda doların durumu belli ve buradan yüzde 25'lik kaybımız var. Önümüzdeki yıllar için bizim alternatife hızlı bir şekilde bakmamız lazım."

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: "Yayıncı kuruluş ödemelerinde biz bir indirime gitmiştik. Bu bizim iyi niyetimiz. Bizim iş ortağımız ve iş ortağımızın da zarar ettiğini konuşarak, bir iyileştirme yapmıştık. Bu süreçte şu anda geçmişle alakalı borç olması beni üzdü. Bu durumu doğru görmediğimiz için böyle bir açıklamaya gerek duyduk. Bu yanlıştan inşallah dönerler."

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz: "Biz zamanında kulüpler olarak nasıl onlar destek verdiysek şimdi de onlar bize destek vermeli. Bu, yayıncı kuruluşun sınıfta kalma-geçme meselesidir. Zamanında yapılan iyilikler unutulmamalı. Biz zamanında kulüpler olarak nasıl onlar destek verdiysek şimdi de onlar bize destek vermeli."

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: "Bizim en büyük gelirimiz yayıncı kuruluş. Ama bunu suistimal ediyorlar. Dekoderlerden paraları topluyorlar ama bizim paramızı vermiyorlar."

MART AYINDA OYNANAN MAÇLAR VAR AMA...

Kulüplerin, yayıncı kuruluşa yaptı en önemli itirazlardan birisi de ligler ertelenmeden önce mart ayında oynanan maçlar. Koronavirüs salgını nedeniyle ligler ertelenmeden önce mart ayı içerisinde 3 maç oynayan kulüpler bu ödemenin de dondurulmasına tepkili. Başkanlar oynanan maçların parasının ödenmemesinin kabul edilemez olduğunu vurguluyorlar.

YAYINCI KURULUŞ DA KENDİNİ SAVUNUYOR

beIN Sports yaşanan bu sürecin ardından yaptığı son açıklama ile kendini savunurken kulüplerin medya yoluyla gösterdiği tepkileri de eleştirdi:

"Kulüpler Birliği'nin bu zorlu dönemde taraftarlara ve Türk futbol ekosisteminin tüm paydaşlarına yönelik dayanışma çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu bağlamda Digiturk, dünya genelinde bazı yayıncılar naklen yayın lisans anlaşmalarını feshetmeye karar verirken bu tür bir adım atmamış, sadece ödemelerini geçici bir süre için dondurmuştur. İddia edildiği üzere sözleşme çerçevesinde ödemelerin eksik yapılması söz konusu olmadığı gibi, Digiturk’ün sezon başından beri yaptığı ödemeler oynanmış olan tüm karşılaşmaları kapsamaktadır. Türk futboluna olan bağlılığımız her şekilde devam edecek ve 2019/20 sezonunun nasıl tamamlanacağına ilişkin koşullar netleşir netleşmez, yeni ödeme takvimi de belli olacaktır.

Medya üzerinden dolaylı iletişim yerine Digiturk, tüm sorularını yanıtlamak üzere Kulüpler Birliği ile her zaman görüşmeye açıktır."