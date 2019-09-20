Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvuru şartları neler? sorusunun yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı kadro ve kontenjanları, bakanlığın yayımladığı ilanın ardından merak ediliyor. Türkiye'nin dört bir yanından çeşitli pozisyonlarda yüzlerce personelin istihdam edileceği Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvurular 25 Eylül'de başlayıp 9 Ekim'de sonra erecek. ilanının ayrıntıları şöyle:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu; Kütüphaneci, Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı için KPSSP3, Tekniker için KPSSP93, puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak pozisyon unvanları (müze araştırmacısı, mühendis, tekniker pozisyon unvanları için bölümler) itibariyle sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek.

Mütercim-Tercüman pozisyon unvanı için 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden, en yüksek puandan başlanarak, yabancı diller itibariyle sıralanması neticesinde, alınacak sözleşmeli personel sayısının beş katı aday arasına girmek.

En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

c) Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYIN

KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE KONTENJANLARI

KÜTÜPHANECİ (Toplam Adedi: 500, Puan Türü: KPSSP3): Adana (7),Adıyaman (5),Afyonkarahisar (6),Ağrı (6),Aksaray (4),Amasya (4),Ankara (12),Antalya (8),Ardahan (3),Artvin (5),Aydın (7),Balıkesir (7),Bartın (3),Batman (7),Bayburt (3),Bilecik (5),Bingöl (5),Bitlis (7),Bolu (4),Burdur (8),Bursa (5),Çanakkale (6),Çankırı (5),Çorum (6),Denizli (7),Diyarbakır (7),Düzce (5),Edirne (4),Elazığ (6),Erzincan (5),Erzurum(10),Eskişehir (6),Gaziantep(9),Giresun (4),Gümüşhane (4),Hakkari (3),Hatay (7),Iğdır (3),Isparta (7),İstanbul (16),İzmir (11),Kahramanmaraş (6),Karabük (4),Karaman (4),Kars (4),Kastamonu (8),Kayseri (7),Kırıkkale (5),Kırklareli (7),Kırşehir(5),Kilis (4),Kocaeli (6),Konya (13),Kütahya (8),Malatya (8),Manisa (8),Mardin (6),Mersin (9),Muğla (4),Muş (6),Nevşehir (8),Niğde (6),Ordu (6),Osmaniye (4),Rize (4),Sakarya (5),Samsun (9),Siirt (5),Sinop (4),Sivas (9),Şanlıurfa (8),Şırnak (4),Tekirdağ (9),Tokat (8),Trabzon (7),Tunceli (4),Uşak (6),Van (6),Yalova (4),Yozgat (6),Zonguldak (4).

ARKEOLOG (Toplam Adedi: 25, Puan Türü: KPSSP3):Bartın (1),Batman (2),Bilecik (1),Bitlis (1),Burdur (1),Çankırı (1),Düzce (1),Erzincan (1),Erzurum (1),Gaziantep (1),Hatay (1),İstanbul (1),Kahramanmaraş (1),Kars (1),Kırşehir (1),Kilis (1),Mersin (1),Tekirdağ (1),Tokat (2),Tunceli (1),Van (1),Yozgat (1),Zonguldak (1).

MÜZE ARAŞTIRMACISI (Toplam Adedi: 25, Puan Türü: KPSSP3):

Sanat Tarihçisi (22): Ankara (3),Adana (1),Afyonkarahisar (1),Batman (1),Düzce (1),Edirne (1),Elazığ (1),Erzurum (1),Giresun (1),Hatay (1),Kahramanmaraş (1),Kars (1),Kırklareli (1),Kırşehir (1),Samsun (1),Sivas (1),Tokat (1),Tunceli (1),Van (1),Yozgat (1),

Tarih (2): Ankara (1),Çanakkale (1),

Arap Dili ve Edebiyatı (1): Konya (1),

MÜHENDİS (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP3):

İnşaat (8):Adana (1),Antalya (1),Edirne (1),İstanbul (1),Karabük (1),Kütahya (1),Şanlıurfa (1),Van (1),

Makine (7):Ankara (1),Edirne (1),Elazığ (1),Gaziantep (1),Karabük (1),Şanlıurfa (1),Van (1),

Elektrik-Elektronik (7): Adana (1),Bursa (1),Elazığ (1),Karabük (1),Kütahya (1),Şanlıurfa (1),Van (1),

Harita (28):Ankara (2),Aydın (1),Balıkesir (1),Çanakkale (1),Diyarbakır (1),Edirne (1),Erzurum (1),Gaziantep (2),Hatay (1),İstanbul (9),Karabük (2),Kars (1),Kütahya (1),Muğla (1),Sivas (1),Şanlıurfa (1),Van (1),

MİMAR (Toplam Adedi: 65, Puan Türü: KPSSP3): Adana (1),Ankara (3),Antalya (1),Aydın (2),Balıkesir (1),Bursa (1),Çanakkale (2),Diyarbakır (2),Edirne (3),Elazığ (2),Erzurum (3),Gaziantep (3),Hatay (2),İstanbul (12),İzmir (2),Karabük (5),Kars (3),Kayseri (2),Konya (2),Kütahya (4),Muğla (1),Sivas (3),Şanlıurfa (2),Van (3),

ŞEHİR PLANCISI (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP3): Adana (3),Ankara (3),Aydın (1),Balıkesir (1),Bursa (2),Çanakkale (2),Diyarbakır (2),Edirne (2),Erzurum(2),Eskişehir (1),Gaziantep(2),Hatay (3),İstanbul (6),Karabük (2),Kars (3),Kayseri (1),Kocaeli (2),Kütahya (2),Muğla (3),Samsun (1),Sivas (1),Şanlıurfa (1),Trabzon (1),Van (3)

TEKNİKER (Toplam Adedi: 50, Puan Türü: KPSSP93):

Elektrik (17): Adana (1),Afyonkarahisar (1),Ankara (1),Aydın (1),Batman (1),Çanakkale (1),Erzurum (1),Hatay (1),Kayseri (1),Kütahya (1),Manisa (1),Mersin (1),Muğla (1),Samsun (1),Şanlıurfa (1),Tunceli (1),Van (1),

Makina (18): Adana (1),Afyonkarahisar (1),Ankara (1),Aydın (1),Batman (1),Çanakkale (1),Erzurum (1),Hatay (1),Kayseri (1),Kütahya (1),Manisa (1),Mersin (1),Muğla (1),Samsun (1),Şanlıurfa (1),Tunceli (1),Uşak (1),Van (1),

Harita (15): Adana (1),Ankara (1),Aydın (1),Bursa (1),Çanakkale (1),Hatay (1),İstanbul (7),Konya (1),Uşak (1),

MÜTERCİM-TERCÜMAN (Toplam Adedi: 20, Puan Türü: KPSSP3):

İngilizce (18): Adıyaman (1),Amasya (1),Antalya (1),Balıkesir (2),Denizli (1),Isparta (1),İstanbul (1),İzmir (1),Kars (1),Kırklareli (1),Konya(1),Muğla (1),Nevşehir (1),Sinop (1),Şanlıurfa (1),Karaman (1),Bartın (1),

Almanca (2): Aydın (1),Eskişehir (1)

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

a) Kütüphaneci:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Arkeolog:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Arkeoloji Bölümü),Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

c) Müze Araştırmacısı:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren;

Sanat Tarihi: Sanat Tarihi programından,

Tarih: Tarih programından,

Arap Dili ve Edebiyatı: Arap Dili ve Edebiyatı programından,

ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

c) Mimar:

— Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren mimarlık programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

d) Mühendis:

— Harita Mühendisliği için; Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Elektrik-Elektronik Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği veya elektrik-elektronik mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— İnşaat Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği lisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Makine Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin makine mühendisliği veya makina mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

e) Şehir Plancısı:

— Yükseköğretim kurumlarının şehir ve bölge planlama lisans programından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

f) Tekniker:

— Harita Teknikerliği için; Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Elektrik Teknikerliği için; Elektrik, Elektrik Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Makine Teknikerliği için; Makine ön lisans programından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

— Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

g) Mütercim-Tercüman:

— Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren, İngilizce veya Almanca; Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim ile Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak ve belirtilen dillerden (son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış) YDS’den en az (B) düzeyinde puana veya bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan, (son başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde alınmış) bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınavlarının eşdeğerlikleri için ÖSYM Yönetim Kurulunca belirlenip yayınlanan güncel tablo esas alınacaktır.)