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        Haberler Bilgi Yaşam Kulağa su kaçması orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken kulağa su kaçması orucu bozar mı?

        Kulağa su kaçması orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken kulağa su kaçması orucu bozar mı?

        Oruçlu kişilerin sağlıkla ilgili uygulamalar konusunda hassas olması, sıkça sorulan soruları da beraberinde getirir. Kulak damlası kullanmak ve kulağı yıkattırmak, orucu etkileyip etkilemediği konusunda merak edilen durumlardandır. Peki, kulağa su kaçması orucu bozar mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 17:02 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:02
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        Kulağa su kaçması orucu bozar mı?
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        Dini kaynaklara göre kulak ile boğaz arasında bir bağlantı bulunsa da, kulak zarı bu geçişi engellediği için damlatılan ilacın mideye ulaşması söz konusu değildir. Bu nedenle kulak damlası orucu bozmaz. Kulak zarında delik olsa dahi, ilacın büyük kısmı kulak içinde emildiğinden dolayı mideye ulaşma ihtimali son derece düşüktür. Ayrıca, kulak damlası besin veya keyif verici bir madde olmadığından dolayı, oruca zarar vermez.

        Kulağın yıkattırılması konusunda da benzer bir durum söz konusudur. Kulak zarı sağlam olduğu sürece yıkama işlemi sırasında su boğaza ulaşmaz ve oruç bozulmaz. Ancak kulak zarında delik bulunuyorsa, yıkama sırasında suyun mideye ulaşma ihtimali ortaya çıkabilir. Eğer bu durum gerçekleşirse, oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

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        Diyanet'e Göre Oruçluyken Kulağa Su Kaçması Orucu Bozar Mı?

        Sağlık açısından gerekli olan kulak damlası kullanımı ve kulak temizliği, dini açıdan orucu geçersiz kılan durumlar arasında yer almaz. Ancak kulak zarında delik bulunan kişilerin, yıkama işlemi sırasında dikkatli olması önerilir. Oruçlu kişiler, sağlık işlemlerinin oruç üzerindeki etkisini sıkça merak eder. Kulak yıkattırma işlemi de bu konular arasında yer alır. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu’nun 22 Eylül 2005 tarihli kararına göre, kulağın yıkanması orucu bozmaz.

        Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmasına rağmen, kulak zarı bu geçişi engellediği için suyun mideye ulaşması mümkün değildir. Bu nedenle, kulak yıkama işlemi sırasında oruç bozulmaz. Ancak kulak zarında delik bulunması durumunda, yıkama sırasında suyun mideye ulaşma ihtimali vardır. Eğer su mideye ulaşırsa, oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

        Kulak zarında herhangi bir sorun bulunmayan kişiler, oruçluyken kulak temizliği yaptırabilir ve yıkama işlemini güvenle gerçekleştirebilir. Ancak kulak zarında delik olan kişilerin, yıkama işlemi sırasında dikkatli olması ve gerekirse bu işlemi iftar sonrasına ertelemesi tavsiye edilir.

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