Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik 'Kudüs İşgal Altında'nın klibi iki dilde yayımlandı - Magazin haberleri

        'Kudüs İşgal Altında'nın klibi iki dilde yayımlandı

        AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları ile ABD'li şarkıcı Della Miles, 'Kudüs İşgal Altında' adıyla bestesi aynı olan iki ayrı eser yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 08:21 Güncelleme: 24.11.2023 - 08:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kudüs İşgal Altında'nın klibi iki dilde yayımlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eserlerden biri Türkçe, diğeri ise İngilizce olarak hazırlandı. Söz ve müziği Yücel Arzen'e ait olan Türkçe eseri yine Arzen seslendirirken, sözleri Vugar Hasani'ye ait olan İngilizce eseri ise Della Miles seslendirdi.

        "VİDEOYU KALDIRMIŞLAR"

        Yücel Arzen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkçe eserin yayımlandıktan kısa bir süre sonra YouTube tarafından kaldırıldığını belirtti. Arzen, "Kaldırmışlar videoyu. Demek doğru yoldayız. Düşünün; 3 dakika oldu. İzlenmiş. Yasaklanmış ve yayınladığımız kanala 15 gün ceza vermişler" dedi.

        Fotoğraflar: AA

        ABD'li şarkıcıdan Türkiye'ye övgü
        ABD'li şarkıcıdan Türkiye'ye övgü
        'Türkiye mükemmel bir ülke'
        'Türkiye mükemmel bir ülke'
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Della Miles

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İki deprem bilimciden Malatya için çarpıcı açıklamalar!
        İki deprem bilimciden Malatya için çarpıcı açıklamalar!
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Lodos yağmur getiriyor! Sıcaklıklar artıyor
        Lodos yağmur getiriyor! Sıcaklıklar artıyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Denizli'de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 28 yaralı
        Denizli'de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 28 yaralı
        Montella’dan tüm futbolculara mesaj!
        Montella’dan tüm futbolculara mesaj!
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Eşini bıçaklayan koca 7 aylık bebeğiyle gözaltına alındı
        Eşini bıçaklayan koca 7 aylık bebeğiyle gözaltına alındı
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Habertürk Anasayfa