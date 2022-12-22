AA

ABD'li şarkıcı Della Miles, Karabük'te düzenlenen Uluslararsı Göçmenler Günü etkinliğinde şarkılar söyledi. Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte konuşan Vali Fuat Gürel, barış içinde yaşanılırsa hiç kimsenin başka ülkelere göç etmeyeceğini söyledi.

Dünyada 100 milyonun üzerinde kişinin başka ülkelerde yaşamak için göç ettiğini belirten Gürel, "Müreffeh ülkelerde yaşamak için yollara düşen bu insanların büyük bir çoğunluğu komşu ülkelerde ya da az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde misafirler. Kültürümüz gereği milyonlarca göçmen kardeşimizi ülkemizde misafir etmiş bir ülkeyiz. Şu anda beş milyonun üzerinde insanı misafir ediyoruz. Şükürler olsun ki huzur içerisinde kardeşlerimize sahip çıkarak ülkelerinde huzur bulduklarında tekrar ülkelerine gitmek üzere ülkemizde misafir ediyoruz" diye konuştu.

"İNŞALLAH MİLYONLARI BULUR" Gürel, Karabük Üniversitesinde 102 ülkeden 10 binin üzerinde uluslararası öğrencinin eğitim aldığını ifade ederek, "Ülkemizde 300 binin üzerinde uluslararası öğrencimiz var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah milyonları bulur" açıklamasını yaptı. Konuşmaların ardından video gösterimi yapıldı. Afrikalı, Türkmenistanlı ve Azerbaycanlı öğrenciler dans gösterisi sundu. Şiirlerin de okunduğu etkinlikte horon gösterisi yapıldı.

ABD'Lİ ŞARKICIDAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ Daha sonra sahneye çıkan ABD'li şarkıcı Miles, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin göçmenler konusunda tüm dünyaya örnek olduğunu dile getirdi. Miles, "Birçok ülke sırtını dönmüş ve gözlerini kapamışken Türkiye'nin birçok sorumluluk alması ve her zaman misafirperver ve hoşgörülü olması beni Türkiye'yi evim olarak seçmeme neden olmuştur" ifadelerini kullandı. Della Miles, konuşmasının ardından konser verdi. Konserde Karabük Üniversitesi'nde eğitim alan uluslararası öğrenciler de sahneye çıkarak Miles'e eşlik etti. Fotoğraf çekimiyle son bulan etkinliğe, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. 'İSLAMİYET BENİ SEÇTİ' Fotoğraflar: AA 'TÜRK YÖNETİCİLER ABD'DE EĞİTİM VERSELER...' Michael Jackson ve Whitney Houst...

TÜRK ÇOCUKLARINA İNGİLİZCE ÖĞRETECEK Dünyaca ünlü vokalist Della Mile...