13 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
DHA'nın haberine göre; ABD'li vokalist Della Miles, salgın nedeniyle Türkiye'de eğitime ara verilmesinden sonra öğrenciler için 'Çocuk Kulübü' projesini hayata geçirdi.
Miles, proje kapsamında sosyal medya hesaplarından haftanın 3 günü, 3-10 yaş arası çocuklara İngilizce öğreteceğini söyledi.
Uzun yıllar müzik dünyasında Michael Jackson'ın vokalistliğini yapan Della Miles, 2018 yılında Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ne yerleşti.
Geçtiğimiz yıl eylül ayında müslüman olan Miles, Konya'da düzenlenen Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıldönümü anma törenine konuk sanatçı olarak katılıp ilahi söyledi.
Son dönemlerde zamanının büyük bölümünü Türkiye'de geçiren şarkıcı, salgın nedeniyle Dubai'deki evinde kalırken, Türk çocukları için hayata geçirmeyi düşündüğü 'Çocuk Kulübü' projesini duyurdu.
"ÇOCUKLARA BİR SÜRPRİZ HAZIRLADIM"
Proje kapsamında sosyal medya hesapları 'dellamilesofficial' ve 'Della Miles Official' adreslerinden İngilizce öğretecek olan Miles:
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de eğitime ara verildi. Tüm çocuklar, değerli zamanlarını evlerin içerisinde geçirmek zorunda. Bu nedenle 3 ile 10 yaş arasındaki tüm çocuklara bir sürpriz hazırladım.
Haydi çocuklarımıza hep beraber evlerimizde kalmak zorunda olduğumuz bu günlerde, İngilizce alfabe ve İngilizce şarkılar öğretelim. Şimdi tüm ebeveynler bu belirttiğim günlerde ve saatlerde çocuklarımızı benimle bir araya getirsinler.
"HEM EĞLENELİM HEM ÖĞRENELİM"
Aynı zamanda, cezaevindeki çocukların topluma kazandırılması konusunda uzman sosyolog ve hukukçu olan Della Miles, akademik eğitimi sevgisiyle birleştirerek hareket ettiğini vurgulayıp, "Maalesef, İngilizce eğitim videolarını sokağa çıkamadığımız için evimizin ufak bir köşesinde ancak sevgimizle çekebiliyoruz. Haydi hem eğlenelim hem de öğrenelim" diye konuştu.
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