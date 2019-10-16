16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'li sanatçı Della Miles, Akçakale'de vatandaşlarla bir araya gelerek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destekler sürüyor.
Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yaparak ünlenen, geçen yıl Türkiye'ye yerleşip Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Kendisini karşılayan kadınlarla sohbet eden ve onların yanlarında olduğunu belirten Della Miles, etrafını çeviren çocuklarla da yakından ilgilendi.Della Miles, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sivilleri hedef alan terör örgütüne karşı başlatmış olduğu harekata destek vermek için bölgeye geldiğini aktararak, kendisinin de bir anne, kız kardeş olduğunu ve insanların yanında olduğunu göstermek için geldiğini söyledi.
Dünyanın her yerinde zor durumda olan insanların yanında olmak istediğini aktaran Della Miles, harekatın bölgeye mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'nın sonuna kadar devam etmesi gerektiğini ifade ederek, "Ben operasyon için, 'lütfen durmayın yürüyün' diyorum ve inşallah sonuna kadar devam etmeliler ve bu işi bitirmeliler. Teröristleri bu bölgeden uzaklaştırmalılar ve bu bölgeye huzur gelmeli. Sadece ben kendim için değil tüm dünyadaki insanlar buna katkıda bulunmalılar." diye konuştu.
Avrupa ve ABD'de yanlış bilgiler veren basını takip etmek yerine bölgeyi yerinde görmeye geldiğini aktaran Della Miles, "Ben bir Amerikalı olarak onların yaptığı yayınlara inanmaktansa buraya geldim, gerçeği söylüyorum. Barış harekatına buraya gelerek destek veriyorum. Ben buraya bin kilometre uzaklıktan geldim, burada olmam zaten Barış Pınarı Harekatı'nı ne kadar desteklediğimi gösteriyor, kelimelere gerek yok. Gücü olan herkes buraya gelmeli, operasyona destek vermeli, buralara huzur gelmeli." ifadelerini kullandı.Della Miles, çocukların çok güzel olduğunu ve onların huzurlu bir şekilde büyümeleri için dua edeceğini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!