Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Küçükçekmece Belediyesi’nin SMS sisteminin 12 Aralık’ta hack’lenip, siber saldırganlar tarafından vatandaşlara İngilizce küfür içerikli mesaj gönderilmesiyle ilgili olarak Kişisel Verileri Korumu Kurumu’dan (KVKK) açıklama geldi.

KVKK’dan Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) başlığıyla yapılan açıklamada, yaşanan veri ihlalinden etkilenen tahmini kişi sayısının 285 bin olduğu belirtildi.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre 2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sistemi verilerine göre Küçükçekmece'nin toplum nüfusu 770 bin iken, toplam seçmen sayısı ise 540 bin seviyesinde bulunuyor. Diğer bir deyişle ilçede yaşayan 18 yaş üstü nüfusun yarısı bu son veri ihlalinden etkinmiş durumda.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından konuyla ilgili olarak KVKK’ya 13 Aralık’ta bir bilgilendirme yazısı gönderildiği ifade edilen Kurum'n açıklamasında, yaşanan olaya dair şu bilgiler verildi:

HANGİ BİLGİLER ETKİLENDİ?

İhlal, Küçükçekmece Belediyesi’nin SMS hizmeti aldığı yüklenici firmanın web ara yüzünden kullanıcı adı ve parola ele geçirilerek servis üzerinde kayıtlı olan herkese SMS gönderilmesi şeklinde meydana geldi. 12 Aralık 2019 tarihinde 05:42’de gerçekleşen veri ihlali, aynı gün saat 06:30’da tespit edildi.

İhlalden etkilenen kişisel veriler, iletişim bilgilerinden oluştu. İhlalden etkilenen kişilerin ilçe vatandaşı olduğu belirlenirken, sökonusu veri ihlalinden etkilenen tahmini kişi sayısı ise 285 bin olarak açıklandı. KVKK, konuyla ilgili incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

'SMS HİZMETİNDE BİR OLUMSUZLUK OLMUŞTUR'

Geçen hafta meydana gelen ve sözkonusu mesajı alan vatandaşlarda şaşkınlık yaratan olayın ardından Küçükçekmece Belediyesi tarafında yapılan ilk açıklamada ise şöyle denilmişti:

"12/12/2019 05:41'de gerçekleşen SMS bildirimi kurumumuzun dışarıdan aldığı SMS hizmeti kapsamında yaşanan bir olumsuzluk olmuştur. Kurumumuz mevcut veri altyapısı yedi katmanlı bir güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Uluslararası ISO 27001 bilgi güvenliği standartlarının tüm koşullarını sağladığı bağımsız denetim kuruluşlarınca belgelendirilmiştir. Kurumumuz bilişim altyapısı ile korunan hiçbir kişisel verinizde kayıp veya sızıntı olmadığını tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz."