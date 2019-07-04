Derman İskender Över ya da bilinen adıyla Küçük İskender dün 55 yaşında kanser nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Ölümünün ardından Küçük İskender'in kim olduğu ve eserleri merak edilmeye başladı. İşte ünlü şair Küçük İskender'in hayatı ve Küçük İskender şiirleri...

KÜÇÜK İSKENDER KİMDİR?

Küçük İskender 1964 yılında İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi, son sınıfında okulu bıraktı. Ardından İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümüne girdi ancak, 3 yıl sonra burayı da bıraktı. 1980'li yıllardan başlayarak günümüze kadar çeşitli dergilerde şiirler, eleştiriler, denemeler yazdı. İlk şiiri Milliyet Genç

2000 yılında Orhon Murat Arıburnu Ödülleri'nde Bir Çift Siyah Deri Eldiven adlı şiir kitabıyla birincilik aldı. 2001 yılında Almanya'da, 2002 yılında Hollanda'da çeşitli şehirlerdeki etkinliklerde, 2005'te Avusturya'da, 2007'de Makedonya'da, 2008'de İsveç'te konuşmacı olarak ve şiir performanslarıyla kendini dile getirdi. 2003 yılında Berlin'de düzenlenen İlk Türk Eşcinseller Kongresi'nde bu konudaki bildirisini okudu. 2004'te NewYork'ta ve Kuzey Coralania'da üniversitelerde konuşma yaptı ve tek kişilik okuma gecelerine konuk oldu. 2006'da İskender'i Ben Öldürmedim adlı şiir kitabıyla Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü'nü kazandı. 2014'te 7.si verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü Küçük İskender'e verildi. Jüri ödülün gerekçesini “Türk Şiiri’ne getirdiği özgün soluk ve şiir dilinin geliştirilmesinin yanı sıra otuz yıl boyunca tavrındaki tutarlılık” olarak özetledi.

İstanbul'da Türkiye'nin en önemli müzik odakları olan Baba Zula, Rashit, Teoman, Gripin, Hayko Cepkin, Zakkum, Derya Köroğlu, Mabel Matiz, Can Bonomo, Nejat Yavaşoğulları, Model, Flört, Cemiyette Pişiyorum yine edebiyat ve sinema dünyasından Mustafa Altıoklar, Şenol Erdoğan, Pelin Batu gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı.

Küçük İskender ayrıca, Mehmet Altıoklar'ın yönetmenliğini yaptığı 1997 yılı yapımlı Ağır Roman ve 2003 yılı yapımlı O Şimdi Asker filmlerinde oyunculuk yapmıştır.

KÜÇÜK İSKENDER'İN ŞİİRLERİ

Gözlerim Sığmıyor Yüzüme ( 1988 / Adam Yayınları )

Erotika ( 1991 / Adam Yayınları )

Yirmi5April ( 1994 / YKY )

Periler Ölürken Özür Diler ( 1994 / Gendaş )

Suzidilara ( 1996 / Adam Yayınları )

Güzel Annemin Hayal Gücü ( Tek Baskılık Kitap ) ( 1996 / Hera Şiir Kitaplığı )

Ciddiye Alındığım Kara Parçaları ( 1997 / YKY )

Papağana Silah Çekme! ( 1998 / Om Yayınları )

Alp Krizi ( Tek Baskılık Kitap ) ( 1999 / Çalıntı Yayınları )

Gözyaşlarım Nal Sesleri ( 1999 / Adam Yayınları )

Bir Çift Siyah Deri Eldiven ( 2000 / Adam Yayınları )

İpucu Bırakma Sanatı ( 2000 / Om Yayınları )

Bahname ( 2000 / Om Yayınları )

Teklifsiz Serseri ( 2001 / Om Yayınları )

Kahramanlar Ölü Doğar ( 2001 / Om Yayınları )

Çürük Et Deposu ( 2001 / Adam Yayınları )

Eski Kral Deposu ( 2002 / Adam Yayınları )

Siyah Beyaz Denizatları ( Toplu Şiirler I ) ( 2003 / Gendaş )

Barudî ( Kürtçe Çeviri ) ( 2003 / Piya )

Dicle ile Fırat ( 2004 / Gendaş )

Bir Daha Bana Benzeme Angel! ( 2004 / Varlık )

Sarı Şey ( 2010 / Sel Yayınları )

Bu Defa Çok Fena ( 2011 / Sel Yayınları )

Ali ( 2013 / Sel Yayınları )

Elli belirsiz (2014 / Sel Yayınları )

GÖZLERİM SIĞMIYOR YÜZÜME

de gülüm! de ki: ela bir günde geleceğim

istanbul darmadağın olacak, saçlarım

darmadağın. hepsi, darmadağın!

üzülme gülüm! toparlanacağız, birlikte,

ayağa da kalkacağız, yürüyeceğiz de gülüm

hem de çelikten toprağını dele dele hayatin!

de gülüm! de ki: bitmiştir umut, bitmiştir

sevgi, bitmiştir güven!

güven bana gülüm!

sana bitmemişliği öğretecek, tattıracaktır

hasretten-hakikaten-ten değiştiren yüzüm!

göreceksin gülüm! bekle!

hırslarımız, acılarımız gitgide ihanetlere

hainlere, ezilmelere alışacak..

göreceksin-sevinçten ağlayacaksın gülüm-ki

iste o vakit bana-doğrudur! -

sair olmak, seni sevmek pek çok yakışacak!

bak! şiirler var, mektuplar var, çocuklar var,

sokaklar var, kediler!

inan bana gülüm, ölüm yok bir tek! ölüm yok bize!

ölüm inananlar için sessizce

kara kaplı kitaplardan çıkartılacak..

göreceksin gülüm! bekle! göreceksin!

artık hiçbir insan, hiçbir kavga ve hiçbirimiz

bu dünyada, yapayalnız, umarsız kalmayacak!

-Küçük İskender