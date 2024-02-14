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Institut français Türkiye iş birliğiyle Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde 15 Şubat'ta açılacak Micro-Folie "Küçük Çılgınlık" dijital müzesi, ziyaretçilerini yeni teknolojiler aracılığıyla yüzyıllar öncesinden günümüze uzanan bir kültür ve sanat yolculuğuna çıkaracak.

Dijital müze ziyaretçileri, Fransa’nın önde gelen müze ve bilim kurumlarından Versailles Sarayı, Pompidou Merkezi, Louvre Müzesi, Picasso Müzesi, Quai Branly, Philarmonie, Universcience ve Ulusal Müzeler, Grand Palais, Cite de la Musique, Orsay Müzesi'nin de aralarında olduğu 12 kurumun yüzlerce eserini rehber eşliğinde dev ekranlardan izlerken, eserler ile ilgili sırları ve oyunları tabletlerinden keşfedebilecekleri farklı bir deneyim yaşayacaklar.

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Micro-Folie "Küçük Çılgınlık" Sanal Müze Nasıl İşliyor?

Farklı disiplinlerden, yüksek çözünürlükte dijitalleştirilmiş, yüzlerce eserden oluşan koleksiyon, projeksiyon aracılığıyla müze eğitmeni tarafından okul gruplarının düzeyinde ve ilgilerini çekecek pedagojik yöntemlerle tanıtılıyor.

15 Şubat - 15 Nisan 2024 tarihleri arasında Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde rehber eşliğinde ziyaret edilecek dijital müze ücretsiz olup, haftanın 6 günü okul gruplarının ziyaretine açıktır.

Micro-Folie “Küçük Çılgınlık” Projesi Hakkında

Micro-Folie “Küçük Çılgınlık” izleyicilerine büyük kültürel kurumların hazinelerine dijital ortamda ulaşılabilirlik sağlamak, yeni eserlerin yaratılmasına öncülük etmek ve fikir alışverişinin yapılacağı bir ortam yaratmayı hedefleyen bir kültür projesidir.

Institut français Türkiye, Paris Kültür Parkı La Villette tarafından geliştirilen Micro-Folie dijital müzeyi Türkiye’de ilk kez 2017 yılında İzmir’de, 2018’de Ankara’da ve 2020’de Diyarbakır’da gerçekleştirdi.