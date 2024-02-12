Galip Kulaksızoğlu futbol zekâsı, üstün tekniği, gözü kara, çevik ve asla pes etmeyen takım oyunu anlayışıyla Türk futbolunun en büyük yıldızlarından biri olmuştur. Öyle ki milli mücadele yıllarında, işgal kuvvetleriyle yapılan bir maçta, topa eğildiğinde karşı tarafın attığı bir tekmeyle, başına sert bir darbe alarak kanlar içinde yere düşmesine rağmen oyuna devam etmiş ve maçın kazanılmasını sağlamıştır.

Galip Kulaksızoğlu sadece futbolda değil tenis, hokey ve kürek sporlarında da devrin önde gelen isimlerinden biri olmuştur. Çağdaşları ondan bahsederken her zaman "En Büyük Türk Sporcusu" diye söz etmişlerdir.