Koray ve Sevil'in modeli Arzu yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Kuaförler kendilerine verilen sürede konsepte uygun saç modellerini yetiştirmeye çalışırken, bir yandan da sohbet ediyorlardı. Laf lafı açtı konu aile ve evliliğe geldi. O anlarda model Arzu kendini tutamadı ve ağlamaya başladı.

Genç yaşta ailesi tarafından istemediği biriyle evlenmeye zorlanan ve bu evlilikten kurtulmak için kaçan Arzu, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Arzu'nun hikayesi stüdyodaki herkese duygusal anlar yaşattı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;