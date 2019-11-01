Final heyecanı yaşayan yarışmacılar arasında zaman zaman sesler iyice yükseldi. Çekişmeli geçen haftanın ardından, haftanın en düşük puanını alan Cemal ve Meltem yarışmaya veda ederken, Bilal ve Buse haftanın kazananı olarak 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.

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