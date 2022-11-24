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Kriptoda sert çöküşün arkasında ne var?

Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi programının bugünkü konuğu kripto para uzmanı Beste Naz Süllü oldu. Süllü, kripto para dünyasında son dönemlerde yaşanan sert çöküşlerin arka planının irdelendiği programda bu durumun orta ve uzun dönemli etkilerini de değerlendirdi.

Giriş: 24.11.2022 - 19:57 | Güncelleme: ABONE OL
Kriptoda sert çöküşün arkasında ne var?
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Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi programının bugünkü konuğu kripto para uzmanı Beste Naz Süllü oldu. Süllü, kripto para dünyasında son dönemlerde yaşanan sert çöküşlerin arka planının irdelendiği programda bu durumun orta ve uzun dönemli etkilerini de değerlendirdi. Pandemi döneminin gözde yatırım aracı kripto paraların merkez bankalarının faiz artırım sürecine başlamaları ile adeta dağılan piyasada bu durum devam ettiği müddetçe bu olumsuz havanın devam edip etmeyeceği sorgulandı.

SAĞLAM KRİPTO PARA KALDI MI?

Süllü, yatırımcılar için büyük hüsran doğuran bu süreçte ayrışan kripto para olup olmadığına cevap verirken bundan sonraki süreçte hangi paraların potansiyel taşıdığına dair görüşlerini paylaştı. Çöküş sürecinde Türk yatırımcının kaybının ne olduğu ve bunun ekonomiye etkilerinin değerlendirildiği programda benzer sorunların yaşanmaması için yapılması gerekenler ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktalar ele alındı.

NASIL BİR KRİPTO DÜNYASI OLACAK?

Süllü, önümüzdeki dönemde nasıl bir kripto para dünyası beklediğine dair beklentilerini aktarırken hangi kripto paraların yaşama ve yatırımcıya kazandırma şansının olabileceği konusundaki ipuçlarını da paylaştı.

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