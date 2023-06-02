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Kripto paralarda işlem hacmi 32 ayın dibine geriledi

Mayıs ayında kripto platformlarında spot piyasada toplam işlem hacmi 439.42 milyar dolarla 32 ayın en düşük seviyesine geriledi

Giriş: 02.06.2023 - 08:47 | Güncelleme: ABONE OL
Kripto paralarda işlem hacmi 32 ayın dibine geriledi

Kripto paralarda devam eden görece yatay seyir yatırımcıların 'bekle-gör' stratejisine geçmesine neden olurken, bu durum işlem hacimlerinde de düşüşe yol açıyor.

Kripto para haber ve analiz platformu The Block mayıs ayına ilişkin kripto para platformları işlem hacmi verilerini açıkladı. Buna göre platformlardaki spot piyasa işlem hacimleri mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 27 gerileyerek 439.42 milyar dolara geriledi. Bu, spot piyasadaki son 32 ayın en düşük işlem hacmi oldu.

Kripto para platformlarında spot piyasa işlem hacmi Mayıs 2021'de 4.25 trilyon dolarla rekor kırmıştı.

Mayıs ayında en büyük işlem hacmine sahip kripto para borsası değişmeyerek Binance oldu. Binance üzerinden 218.09 milyar dolarlık spot işlem gerçekleştirildi. Binance'deki işlem hacmi ise nisana göre yüzde 25.7 düştü. Mayıs ayında Binance'i 29.75 milyar dolar işlem hacmiyle OKX, 27.31 milyar dolarla Upbit ve 26.87 milyar dolarla Coinbase takip etti.

MAYISTA YATIRIMCISINI ÜZDÜ

ABD'deki borç tavanı krizi ve küresel resesyon korkuları arasında Bitcoin mayıs ayında 29 bin 245 dolardan 27 bin 700 dolara geriledi ve yatırımcısına dolar bazında yüzde 5.3 kaybettirdi. Bitcoin haziranın ilk 2 gününde de dalgalı bir seyir izleyerek bu sabah itibarıyla 27 bin 145 dolardan işlem gördü. Mayıs ayındaki gerilemeye rağmen 2023 genelinde dünyanın en büyük kripto parası yüzde 62.8 değer kazandı.

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