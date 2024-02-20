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        Haberler Ekonomi Kripto Para Kripto paralarda Çin yeni yılı ve ETF etkisi - Kripto Para Haberleri

        Kripto paralarda Çin yeni yılı ve ETF etkisi

        Kripto para uzmanları, son dönemde piyasada görülen yukarı yönlü hareketlilikte ethereum spot ETF'lerinin onaylanması beklentisi ile Çin yeni yılının başlamasının etkili olduğunu belirtiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:26 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:26
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        Kriptoda Çin yeni yılı etkisi
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        Coinmarketcap verilerine göre, son yükselişlerle kripto para piyasasının piyasa değeri 2 trilyon doları aştı. Kasım 2021'de 3 trilyon dolarla rekor düzeye ulaşan bu değer, en son Mart 2022'de 2 trilyon doların üzerinde hesaplanmıştı.

        Son aylarda görülen yükselişteki etkenlerden biri ABD'de spot bitcoin ETF başvurularının kabul edilmesi oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), 11 başvuruyu onaylamasının ardından, bu hafta içinde bu alandaki işlem hacmi 45 milyar doların üzerine çıktı. Aynı dönemde Bitcoin fiyatı da 52 bin doları aştı.

        Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, kripto para piyasasının oldukça hareketli bir dönem geçirdiğini söyledi.

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        ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin mart ayında başlama ihtimalinin ötelenmesiyle piyasada kısa bir süreliğine düşüşün gerçekleştiğini belirten Tufaner, dolar endeksindeki gerileme ve spot bitcoin ETF onayının son dönemdeki yükselişin temel etkenleri arasında yer aldığını dile getirdi.

        Tufaner, küresel piyasalarda görülen gelişmelerin kripto para piyasasını yakından etkilediğine dikkat çekerek, "Spot ethereum ETF'lerinin onaylanması beklentisi, kripto para piyasasındaki yükselişi destekliyor. Diğer taraftan, küresel makro ekonomik veriler de bu alandaki fiyatlamalar üzerinde etkili. Özellikle ABD tarafından gelecek enflasyon verileri önemli olacak." dedi.

        Beklentilerin üzerindeki bir enflasyon verisinin Fed'in şahin bir duruş sergilemesine ve faiz indirimlerini ötelemesine neden olacağını anlatan Tufaner, bu durumun, dolar endeksindeki yükselişle kripto para piyasası üzerinde baskı oluşturabileceği anlamını taşıyacağını söyledi.

        Tufaner, ABD'de enflasyonun kontrol altına alınması ve beklentilere paralel olarak gerçekleşmesinin kripto para piyasasını destekleyici nitelikte olacağını belirterek, "Yine, jeopolitik gelişmelerin nasıl evrileceği bir diğer önemli soru olacak. Artan jeopolitik gerilimler dolar endeksini güçlendireceği ve yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkileyeceği için kripto para piyasası için önemli risklerden birini oluşturuyor." diye konuştu.

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        Kripto para uzmanı Helin Çelik de nisan ayında gerçekleşecek bitcoinde ödül yarılanmasının şu andaki fiyatlar üzerinde etkili olduğunu söyledi.

        Dört yılda bir gerçekleşen ve blok başına madencilere verilen bitcoin ödülünün yarıya indirildiği bu döngünün fiyata pozitif yansıdığını dile getiren Çelik, kurumsal alımlarla Çin'de geçen hafta boyunca devam eden yeni yıl tatilinin piyasanın geneline etkisine değindi.

        Son yükseliş serisinin altında spot bitcoin ETF'lerine olan net girişin pozitife dönmesi ve Çin yeni yılının yattığını anlatan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

        "Altın hafta olarak anılan bu hafta, Çin'in en büyük bayramlarından biri diyebiliriz. Hükümetin sert politikasına rağmen yatırımcıların yüzde 88'i portföyünde ağırlıklı olarak kripto paralara yer veriyor. Resmi tatil ve ilginin yüksek olması sebebiyle zaman dilimi içinde kriptoda oynaklık artabiliyor. Bu, ETF'lere olan giriş ise piyasadaki iyimserliğin canlı olduğunu gösteriyor."

        Çelik, finans piyasaları üzerinde etkili olan Fed'in faiz indirimi beklentilerinin kripto para piyasasına etkilerine yönelik, "Faiz politikasını etkileyebilecek haber akışlarına karşı duyarlılığın yüksek olması halen dikkat edilmesi gereken alan içinde olduğumuzu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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