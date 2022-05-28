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Kripto para piyasalarında son durum: LUNA coin ne kadar, kaç dolar ve yükselecek mi? LUNA coin yakımı olacak mı, fiyatı ne kadar?

Kripto para piyasalarında son durum! LUNA coin ne kadar, kaç dolar ve yükselecek mi? LUNA coin yakımı olacak mı?

LUNA coin son durum ve kripto para piyasalarındaki son dakika gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Terra Luna coinde yaşanan sert düşüş, Bitcoin ve alt coin piyasalarında da düşüşe neden oldu. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'in kurucusu Changpeng Zhao'nun yaşanan çöküşten etkilendiğini açıklamasının ardından "LUNA coin ne kadar, kaç dolar ve LUNA coin yakımı olacak mı?" soruları gündeme geldi. İşte, kripto para piyasalarında son durum...

28.05.2022 - 19:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • LUNA coinde yaşanan sert düşüş, kripto para piyasalarında deprem etkisi yarattı. Piyasalarda oluşturulan korku ortamı ve yaşanan karalama olaylarının ardından yüzde yüze kadar değer kaybı yaşayan LUNA coin, Bitcoin ve alt coinlerde de düşüşe neden oldu. Kripto para borsası Binance'nin LUNA işlem çiftlerini sitesinden kaldırmasının ardından "LUNA coin ne kadar, kaç dolar ve LUNA yakımı olacak mı?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

  • LUNA COİN NE KADAR, KAÇ DOLAR?

    Sert düşüsün ardından kripto para piyasalarınında deprem etkisi yaratan Luna coin fiyatı 0,0000623 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

  • LUNA COIN NEDEN DÜŞTÜ?

    ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kripto para piyasalarında dalgalanmalar gözlemdi. Kripto para piyasasında gözler TerraUSD'ye (UST) çevrilmişken, Terra ağının yerel kripto parası LUNA'dan sonra yaşanan krizden en büyük yarayı Avalanche (AVAX) aldı. 

    LUNA coine yapılan saldırı sonrası asılsız alımlar yapıldı, yayılan korku sonucunda Terra’dan çıkışlar başladı. TERRA coinden çıkışların ardından sabit coinde sert düşüş gerçekleşti. Sabit coinlerin düşüşüne engel olamk için yapılan satışlar arz talep dengesini bozarak pek çok kripto para piyasalarında düşüşe neden oldu.

  • LUNA COİN YÜKSELİR Mİ, NE OLUR?

    LUNA coin piyasalarında sert düşüş gözlemlenirken, milyonlarca LUNA dip seviyeden alıcı bulacak. Bu sürecin ne kadar süre devam edeceği hakkında net bir bilgi yok ama LUNA coin’in uzun süre eski seviyesine gelemeyeceği söylenebilir.

  • LUNA COİN YAKIMI YAPILACAK MI?

    Terra, ilk günlerde fazlaca miktarda basılan LUNA coinin arzının azaltılması için yakım politikasını savunuyordu. Terraform Labs Kurucusu Do Kwon, "İcadımın hepinize yaşattığı acıdan dolayı çok üzgünüm" ifadelerini kullanarak, akım politikasının uygulanmasına yönelik ısrarlardan dolayı bir yakım adreslerini paylaştı.

     

    Öte yandan, topluluğun çoğunluğu Terra kurucusunun yeni Blockchain kurma planını benimserken topluluğun bir kısmı ise  LUNA yakımının fiyat üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını düşünüyor. Token yakımı gerçekleştirerek fiyatın yükselebileceğine inanan yatırımcılar ise Terra kurucusu Do Know'un geçtiğimiz günlerde artık LUNA tokeni basılmadığını duyurmasına bağlıyor.

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