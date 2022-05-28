LUNA coinde yaşanan sert düşüş, kripto para piyasalarında deprem etkisi yarattı. Piyasalarda oluşturulan korku ortamı ve yaşanan karalama olaylarının ardından yüzde yüze kadar değer kaybı yaşayan LUNA coin, Bitcoin ve alt coinlerde de düşüşe neden oldu. Kripto para borsası Binance'nin LUNA işlem çiftlerini sitesinden kaldırmasının ardından "LUNA coin ne kadar, kaç dolar ve LUNA yakımı olacak mı?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar...