Kreş yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal politikalar bakanlığı tarafından sağlanan kreş yardımı birçok aileye nefes aldıracak nitelikte kreş yardımı sayesinde çalışan ve çocuklarına zaman arayamayan aileler için avantaj olan kreş yardımı başvurusu nasıl yapılıyor? Şartları nelerdir? İşte detaylar...

Kreş yardımı başvuru şartları nelerdir?

Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-60 ay aralığında (60’ıncı ay dahil) çocuk sahibi olmanız,

Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birinde ikamet ediyor olmanız gerekir.

Projeden mali destek ödemesi almak istediğiniz çocuğunuzla birlikte aynı evde ikamet etmeniz.

En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında 4/a sigortalısı olarak tam olarak çalışıyor olmanız.

Kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK'ya bildirilen kazancınızın aylık ortalamasının, brüt asgari ücretin iki katını aşmıyor olması.

Kreş yardımı başvuru nasıl yapılır?

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bu link üzerinden başvuru yapabilirsiniz.