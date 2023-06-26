Putin'den kritik açıklamalar

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Wagner paralı asker grubunun Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Genelkurmay Başkanı ile yaşadığı gerginliğin ardından Putin yönetimine isyan ederek Moskova'ya yürümesi, ardından geri çekildiğini açıklamasının yankıları sürüyor.

Wagner'in geri çekilmesinin ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumumuz konsolide oldu. Ayaklanmanın düzenleyicileri vatana ihanet ederek yanlarındakine de ihanet etti. Kim Belarus'a gitmek istiyorsa gidebilir. Ben sözümü tutacağım. Yanlışa düştüğünü fark edip vazgeçenlere teşekkür ederiz.

Wagner'in askerlerine kan dökmeme kararı aldıkları için teşekkür ederim. Savunma Bakanlığı ile anlaşmayı imzalayıp sevdiklerine dönebilirler.

Silahlı isyan her ne şekilde olursa olsun bastırılacaktı. Wagner savaşçıları kandırıldı. Birileri Rus askerlerinin birbirlerine ateş etmesini istedi."

Putin pazar günü konuyla ilgili ilk yaptığı açıklamada Wagner'in lideri Prigojin'i vatana ihanetle suçlamıştı. Putin, "Biz bugün devletimizi her türlü savunmaya hazırız ve bugün karşımızda olan tam bir hainliktir. Bu suçu işleyenlere sesleniyorum: Bu hatadan çekilin. Bu suçu yapmayın" demişti.

Fotoğraf: AP

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