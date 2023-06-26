Rus paralı asker grubu Wagner'in Putin yönetimine isyanı ve Belarus lideri Lukaşenko'nun arabuluculuğunun ardından Moskova'ya yürüyen Wagner güçlerinin geri çekilmesi gündemdeki yerini koruyor.

Wagner'in lideri Prigojin, çekilme kararının ardından kamuoyuna ilk kez açıklama yaptı.

"Wagner 1 Temmuz'da varlığını sona erdirmek zorundaydı" diyen Prigojin, hiçkimsenin Savunma Bakanlığı ile bir anlaşma imzalamak istemediğini ifade etti.

Moskova'ya yürüyüşün amacının Wagner'in yok edilmesini önlemek olduğunu belirten Prigojin, "Amacımız hükümeti devirmek değildi" dedi.

Fotoğraf: AP