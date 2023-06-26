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Prigojin, çekilmenin ardından ilk kez konuştu: 1 Temmuz'da tasfiye edilecektik

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeny Prigojin, Cumartesi günü Moskova'ya karşı bir günlük isyanın sona ermesinden bu yana kamuoyuna ilk kez açıklamada bulundu. Prigojin amacının hükümeti devirmek değil, Ukrayna'daki savaşın etkisiz gidişatını protesto etmek ve Wagner'in tasfiye edilmesini engellemek olduğunu söyledi.

Giriş: 26.06.2023 - 18:37 | Güncelleme: ABONE OL
Prigojin, çekilmenin ardından ilk kez konuştu: 1 Temmuz'da tasfiye edilecektik
HABERTURK.COM

Rus paralı asker grubu Wagner'in Putin yönetimine isyanı ve Belarus lideri Lukaşenko'nun arabuluculuğunun ardından Moskova'ya yürüyen Wagner güçlerinin geri çekilmesi gündemdeki yerini koruyor.

Wagner'in lideri Prigojin, çekilme kararının ardından kamuoyuna ilk kez açıklama yaptı.

"Wagner 1 Temmuz'da varlığını sona erdirmek zorundaydı" diyen Prigojin, hiçkimsenin Savunma Bakanlığı ile bir anlaşma imzalamak istemediğini ifade etti.

Moskova'ya yürüyüşün amacının Wagner'in yok edilmesini önlemek olduğunu belirten Prigojin, "Amacımız hükümeti devirmek değildi" dedi.

Fotoğraf: AP

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