Kredi ve kredi kartı borçları ötelendi mi? Kredi kartı borcu gecikme süresi uzatıldı mı?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, korona virüs salgını sebebiyle 30 Haziran 2021'e kadar kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınacağını açıklamıştı. Kredi ve kredi kartı borçları takip süresi ne kadar? Kredi kartı borcu gecikme süresi uzatıldı mı?

BDDK'DAN ÖDEMESİZ DÖNEM TANIMLAYABİLME UYGULAMASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan tedbirlere devam edilmesine karar verdi. Uygulamaların geçerlilik tarihi 31 Aralık 2020'den 30 Haziran 2021'e uzatıldı.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre 30 Haziran 2021'e kadar kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek.

Kart borçlarını öteledikleri süre boyunca bankaların asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönem tanımlayabilme uygulaması da 30 Haziran 2021'e kadar sürecek.

KREDİ BORCU GERİ ÖDEMESİ GECİKME SÜRESİ UZATILDI MI?

Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık devam edecek. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin Üçüncü Grupta sınıflandırılma şartı 30 Haziran 2021'e kadar uygulanmayacak.

KREDİ BORCU ÖTELEME HANGİ KREDİ TÜRLERİNİ KAPSIYOR?

Düzenlemeler, ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.

Öte yandan bankacılık sektörünün mali bünyesine ilişkin resmin daha şeffaf bir şekilde analiz edilmesini ve olası risklerin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesini teminen belirli düzenlemelere ise 31.12.2020 tarihinden itibaren son verilecek.