Kredi kartı faiz oranı son durum

Kredi kartı borçlarının tamamını ödeyemeyen, ancak asgari ödeme tutarını yatıran vatandaşlar, bankalar tarafından asgari ödeme tutarına yönlendiriliyor. Bu gibi durumlarda ise bankalar tarafından uygulanan kredi kartı gecikme faizi devreye giriyor. Kredi kartının bir sonraki ödeme dönemine kadar aylık gecikme faizi uygulanıyor. Gecikme faizi oranı Merkez Bankası tarafından 3 ayda bir yeniden belirleniyor.

KREDİ KARTI GECİKME FAİZİ NE DEMEK?

Kredi kartının mevcut dönem borcunun asgari ödeme tutarına kadar olan kısmı için uygulanan faize "gecikme faizi" deniyor. Bankalarda, kredi kartı borçlarının asgari ödeme tutarını yatıran vatandaşlara, bir sonraki ödeme dönemine kadar aylık gecikme faizi uygulanıyor.

KREDİ KARTI FAİZ ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Kredi kartlarına uygulanacak olan faiz oranı ilgili kanunda şu ifade ile yer almaktadır: “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, azami akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye yetkilidir ve belirlediği bu oranları 3 ayda bir açıklar.”

İlgili kanun maddesinde anlaşılacağı üzerine kredi kartlarına, akdi ve gecikme olmak üzere iki farklı faiz oranı uygulanmaktadır. Merkez Bankası tarafından belirlenen faiz oranları 3 ayda bir yılın her çeyrek diliminde açıklanır.

KREDİ KARTI GECİKME FAİZİNDE GÜNCEL ORANI NE?

2019 Ağustos ayı sonuna kadar Merkez Bankası tarafından belirlenen akdi faiz oranı alışveriş ve nakit çekim faizi aylık %2'dir. Gecikme faiz oranı ise aylık %2,40'tır.