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Yıllık reel artış hızı (enflasyondan arındırılmış) geçen yıl ağustos ayında yüzde 41'e tırmanan kredi kartı harcamalarında bu rakam son olarak geçen ay yüzde 12'ye gerilemişti. Kart harcamalarında artış hızı reel olarak geçen yıl mayısta yüzde 62 ile zirve yapmıştı. Bu yıl şubat ayında artış hızı yüzde 41 olurken o günden sonra hızlı geriledi ve mart başında 31,8 düzeyini aldıktan sonra mayıs başında yarıya yarıya inerek sert bir düşüş göstermişti. Çeyreklik bazda bakıldığında ise artış hızının ilk çeyrekte reel olarak yüzde 33,1 yükseldikten sonra ikinci çeyrekte yüzde 16'ya gerilediği hesaplandı.

.png (Rakamlar bin TL) AĞUSTOS'TA TEKRAR YÜZDE 16 Ekonomi politikasının talebi geriletmeye çalışan girişimleri nedeniyle bu durumun devam etmesi beklenirken temmuz sonundan itibaren farklı bir resimle karşılaşıldı. Temmuz ayında yüzde aylık olarak yüzde 11,8'e gerileyen kart harcamalarındaki reel artış hızı ağustosta yeniden yüzde 16'ya yükseldi. REKLAM Merkez Bankası rakamları kart harcamalarının temmuzun son haftasının ardından yeniden yükselişe geçtiğini gösteriyor. Özellikle ağustos ayının ilk haftası harcama tutarı yaklaşık 40 milyar lira artarak haftalık 335 milyar liraya ulaştı. Sonraki haftalarda sırasıyla haftalık 292 ve 301 milyar lira oldu.

KİRA VERGİSİ TAKSİTİNİN ÖDENME HAFTASI Temmuzun son ve ağustosun ilk haftalarına bakıldığında en yüksek kredi kartı harcama kalemlerinden birinin vergi olduğu görüldü. 2 haftada 50, son 1 ayda ise 65 milyar liralık vergi kredi kartı ile ödendi. Bu tarihlere bakıldığında kira vergisi ikinci taksitinin son günü olan 31 Temmuz'la çakıştığı görülüyor. Yeni vatandaşın vergisini ya parasızlıktan kart ile ödediği veya peşin parasını mevduatta değerlendirip (vade farkı olmadığı için) kredi kartını kullanarak ödeyip faizden faydalandığını söyleyebiliriz. (Rakamlar bin TL)

ARA ZAMMI ALAN İNTERNETTEN HARCAMAYA KOŞTU Ayrıca kart harcamalarının zirve yaptığı ağustosun ilk haftasında 335 milyar liraya çıkan kart harcamalarında internetten yapılan alımların da 108 milyar lira ile zirve yaptığı anlaşıldı. Temmuz ayında bazı özel sektör şirketlerinin ara zammı yapması nedeniyle düşüşe geçen internetten harcamalarının tekrar artışa geçmesini sağladığı tahmin ediliyor. İnternet alışveriş sonraki haftalarda da haftalık 79 ve 82 milyar lira oldu. KREDİ KARTI HARCAMASI HAFTALIK 335 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI Tarih TOPLAM (Bin TL) 06-01-2023 94.191.817,00 13-01-2023 91.870.533,00 20-01-2023 98.124.931,00 27-01-2023 99.207.794,00 03-02-2023 108.392.024,00 10-02-2023 87.648.067,00 17-02-2023 93.445.079,00 24-02-2023 98.760.440,00 03-03-2023 113.602.401,00 10-03-2023 109.147.070,00 17-03-2023 114.443.806,00 24-03-2023 115.926.373,00 31-03-2023 125.210.227,00 07-04-2023 119.740.358,00 14-04-2023 127.873.418,00 21-04-2023 133.121.118,00 28-04-2023 125.333.101,00 05-05-2023 138.016.879,00 12-05-2023 144.670.638,00 19-05-2023 132.106.099,00 26-05-2023 135.132.881,00 02-06-2023 140.029.371,00 09-06-2023 147.105.487,00 16-06-2023 151.386.770,00 23-06-2023 163.480.925,00 30-06-2023 130.155.435,00 07-07-2023 162.599.591,00 14-07-2023 163.121.050,00 21-07-2023 170.223.461,00 28-07-2023 177.894.881,00 04-08-2023 181.553.140,00 11-08-2023 170.357.194,00 18-08-2023 171.892.767,00 25-08-2023 176.168.718,00 01-09-2023 191.097.164,00 08-09-2023 177.703.919,00 15-09-2023 182.453.161,00 22-09-2023 180.537.727,00 29-09-2023 187.121.504,00 06-10-2023 186.245.107,00 13-10-2023 178.811.789,00 20-10-2023 181.325.259,00 27-10-2023 179.005.749,00 03-11-2023 187.245.082,00 10-11-2023 181.515.374,00 17-11-2023 198.435.316,00 24-11-2023 195.444.725,00 01-12-2023 216.121.938,00 08-12-2023 185.091.271,00 15-12-2023 194.130.956,00 22-12-2023 206.042.856,00 29-12-2023 251.769.550,00 05-01-2024 204.353.556,00 12-01-2024 188.748.925,00 19-01-2024 202.579.896,00 26-01-2024 206.004.447,00 02-02-2024 240.937.814,00 09-02-2024 213.668.565,00 16-02-2024 231.260.353,00 23-02-2024 228.405.931,00 01-03-2024 262.616.676,00 08-03-2024 251.897.696,00 15-03-2024 242.884.944,00 22-03-2024 248.228.429,00 29-03-2024 278.483.441,00 05-04-2024 274.750.128,00 12-04-2024 216.417.113,00 19-04-2024 260.471.508,00 26-04-2024 260.607.438,00 03-05-2024 278.275.843,00 10-05-2024 276.443.617,00 17-05-2024 275.819.135,00 24-05-2024 271.212.943,00 31-05-2024 300.141.106,00 07-06-2024 290.848.726,00 14-06-2024 320.610.924,00 21-06-2024 214.440.754,00 28-06-2024 319.974.502,00 05-07-2024 315.131.740,00 12-07-2024 296.047.331,00 19-07-2024 297.412.008,00 26-07-2024 309.557.027,00 02-08-2024 335.819.946,00 09-08-2024 292.680.721,00 16-08-2024 301.188.597,00