Kredi kartı ile iki haftada 50 milyar liralık vergi ödendi
Bir süredir yüksek faizle birlikte gelen ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşın kredi kartı ile harcama hızı düşüyordu. Kimi aylarda yüzde 41'e kadar yükselen yıllık artış hızı temmuzda yüzde 12'lere kadar inmişti. Ancak Merkez Bankası rakamları temmuzun son haftasının ardından kart harcamalarının yeniden yükselişe geçtiğini gösteriyor. Ağustosta artış hızı yüzde 16'ya yükseldi. Özellikle ağustos ayının ilk haftası harcama tutarı yaklaşık 40 milyar lira artarak 335 milyar liraya ulaştı. Temmuzun son ve ağustosun ilk haftalarına bakıldığında vatandaşın kredi kartı harcamalarında vergi ödemesinin önemli yer tutmaya başladığı görüldü. 2 haftada 50, son 1 ayda ise 65 milyar liralık vergi kredi kartı ile ödendi. Ayrıca temmuz ayında ara zammı alan özel sektör çalışanlarının internet üzerinden alışverişe hız verdiği ve bu kalemin ağustos başında 108 milyar lira ile rekor kırdığı görüldü.
Yıllık reel artış hızı (enflasyondan arındırılmış) geçen yıl ağustos ayında yüzde 41'e tırmanan kredi kartı harcamalarında bu rakam son olarak geçen ay yüzde 12'ye gerilemişti. Kart harcamalarında artış hızı reel olarak geçen yıl mayısta yüzde 62 ile zirve yapmıştı. Bu yıl şubat ayında artış hızı yüzde 41 olurken o günden sonra hızlı geriledi ve mart başında 31,8 düzeyini aldıktan sonra mayıs başında yarıya yarıya inerek sert bir düşüş göstermişti. Çeyreklik bazda bakıldığında ise artış hızının ilk çeyrekte reel olarak yüzde 33,1 yükseldikten sonra ikinci çeyrekte yüzde 16'ya gerilediği hesaplandı.
(Rakamlar bin TL)
AĞUSTOS'TA TEKRAR YÜZDE 16
Ekonomi politikasının talebi geriletmeye çalışan girişimleri nedeniyle bu durumun devam etmesi beklenirken temmuz sonundan itibaren farklı bir resimle karşılaşıldı. Temmuz ayında yüzde aylık olarak yüzde 11,8'e gerileyen kart harcamalarındaki reel artış hızı ağustosta yeniden yüzde 16'ya yükseldi.
Merkez Bankası rakamları kart harcamalarının temmuzun son haftasının ardından yeniden yükselişe geçtiğini gösteriyor. Özellikle ağustos ayının ilk haftası harcama tutarı yaklaşık 40 milyar lira artarak haftalık 335 milyar liraya ulaştı. Sonraki haftalarda sırasıyla haftalık 292 ve 301 milyar lira oldu.
KİRA VERGİSİ TAKSİTİNİN ÖDENME HAFTASI
Temmuzun son ve ağustosun ilk haftalarına bakıldığında en yüksek kredi kartı harcama kalemlerinden birinin vergi olduğu görüldü. 2 haftada 50, son 1 ayda ise 65 milyar liralık vergi kredi kartı ile ödendi. Bu tarihlere bakıldığında kira vergisi ikinci taksitinin son günü olan 31 Temmuz'la çakıştığı görülüyor. Yeni vatandaşın vergisini ya parasızlıktan kart ile ödediği veya peşin parasını mevduatta değerlendirip (vade farkı olmadığı için) kredi kartını kullanarak ödeyip faizden faydalandığını söyleyebiliriz.
(Rakamlar bin TL)
ARA ZAMMI ALAN İNTERNETTEN HARCAMAYA KOŞTU
Ayrıca kart harcamalarının zirve yaptığı ağustosun ilk haftasında 335 milyar liraya çıkan kart harcamalarında internetten yapılan alımların da 108 milyar lira ile zirve yaptığı anlaşıldı. Temmuz ayında bazı özel sektör şirketlerinin ara zammı yapması nedeniyle düşüşe geçen internetten harcamalarının tekrar artışa geçmesini sağladığı tahmin ediliyor. İnternet alışveriş sonraki haftalarda da haftalık 79 ve 82 milyar lira oldu.
KREDİ KARTI HARCAMASI HAFTALIK 335 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI