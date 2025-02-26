Kärcher Türkiye, Güney Avrupa Bölgesinde liderliğe yükseldi

Kärcher Türkiye, 2022 yılına kıyasla Euro bazında %140’ın üzerinde büyüme kaydettiğini bildirdi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Kärcher Türkiye, 2024 yılında ev tipi ürün grubunda bir önceki yıla kıyasla Euro bazında %75’e varan bir büyüme gerçekleştirdi. Kärcher’in küresel yapılanmasında, Almanya’daki güçlü merkez ile koordineli çalışan etkin bölgesel yapılar bulunuyor. Türkiye’nin de içinde yer aldığı Güney Avrupa bölgesi; İspanya, İtalya, Portekiz, Malta ve Yunanistan’ı kapsıyor. Kärcher Türkiye, 2024 yılı büyüme rakamları itibarıyla, bölgesindeki diğer güçlü ülkeleri geride bırakarak Güney Avrupa bölgesinin lideri konumuna yükseldi.

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Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen “Altyapı ve personel yatırımlarımıza hız kesmeden devam edip, marka yatırımlarımızı artırarak 2025 yılında Euro bazında en az %15 büyüme hedefliyoruz. Lider konumumuzu daha da güçlendirirken, inovatif ürünlerimizle sektörde dönüşüm yaratmayı sürdüreceğiz” dedi.