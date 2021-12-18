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Kraliyet ailesinde yeni iddia: Görüşme talebi reddedildi

Kraliyete yakın olan ve ABD basınına konuşan bir kaynak, Harry ve Meghan'ın kraliyet ailesinden uzaklaşmalarının Cambridge Dükü William ve Düşesi Kate için "çok stresli ve zorlu" olduğunu ifade etti. İngiliz basını ise Kate Middleton'ın ikinci bebeğinin doğumu sonrası Meghan Markle'a ulaşmaya çalıştığını ancak bu talebinin reddedildiğini iddia etti.

18.12.2021 - 17:23 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • ABD'li Vanity Fair dergisi, Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet ailesinden ayrılmasının Kate Middleton ve Prens William'a büyük bir zarar verdiğini iddia etti.

  • People dergisine konuşan bir kaynağa göre Kate, çiftin saraya yönelik kötü muamele ve ırkçılık suçlamalarını çok üzüldü. 

  • Kaynağa göre "Harry ve Meghan ile olan her şey çok stresli oldu ancak Kate ve William'ı birbirine daha da yakınlaştırdı. Bu konuda üzgündü çünkü William çok üzgündü. Kocasını bu kadar üzgün halde görmek zordu."

  • İngiliz basını ise çiftler arasındaki gergin ilişkiyi artıracak bir iddia ortaya attı. 

  • ABD'li gazeteci Kinsey Schofield, Kate Middleton'ın Meghan ile Harry'nin ikinci bebekleri Lilibet'in doğumundan sonra not ve hediyeler göndererek çifte ulaşmak için birkaç girişimde bulunduğunu iddia etti. Ancak Schofield'ın iddiasına göre bu girişimler, kraliyet çiftleri arasında devam eden sürtüşme nedeniyle Meghan tarafından reddedildi.

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