KPSS tercih ekranı: KPSS 2024/2 Merkezi atama tercihleri ne zaman bitecek?
KPSS 2024/2 tercih kılavuzuna göre merkezi atama tercihleri 19 Aralık'ta başladı. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Tercihler 30 'u geçmemek üzere istek sırasına göre, ilgilenilen kadro ve pozisyonlar için yapılabilecek. Peki KPSS 2024/2 Merkezi atama tercihleri ne zaman bitecek?
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KPSS tercih ekranı üzerinden başvurular alımaya devam ediyor. 2024 KPSS merkezi yerleştirme tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak alınacak. Adayların tercihler için kılavuz bilgilerini dikkatle incelemesi gerekiyor. İşte, KPSS merkezi atama tercih tarihleri
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KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA TERCİH TARİHLERİ
19 Aralık'ta başlayan KPSS 2024/2 Merkezi Atama tercih süreci 26 Aralık'a kadar devam edecek. Tercih ekranı saat 23.59'a kadar aktif olacak. Bu saatin geçmesi ile ekran kapatılacak.
Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi, https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.
Tercihler, 30’u geçmemek üzere istek sırasına göre, ilgilenilen kadro ve pozisyonlar için yapılabilecek.
KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI
KPSS-2024/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
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Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
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