KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları sorgulama sayfası
ÖSYM sınav takvimine göre KPSS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Lisans alan bilgisi sınavları tamamlandı. Son olarak ÖSYM sınav takvimine göre KPSS ÖABT sınavı 4 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS sonuçları sorgulama sayfası
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KPSS sonuçları sorgulaması sürüyor. KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi olarak Ağustos ayı işaret edilmişti. Sınav sonuçları ÖSYM AİS üzerinden açıklanacak.
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KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları - ÖABT sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM AİS aracılığıyla erişime açılacak.
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2024 KPSS SINAV TARİHLERİ
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,
KPSS Ön Lisans 1 Eylül,
KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.
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