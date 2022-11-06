KPSS P94 İLE HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?
Üniversiteler
Enstitüler
Bakanlıklar
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türk Dil Kurumu Başkanlığı
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayıştay Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
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