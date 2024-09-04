Koyun ve koçların buluşmasında ilginç anlar

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı işletmede yetiştirdikleri et ve süt verimi çok yüksek damızlık amaçlı yerli Bafra ırkı koyunların çoklu doğum özelliğine sahip olduğuna değinen Sarıçam, "İkizlik oranı yaklaşık yüzde 75. Üçüzlük oranı ise yüzde 8'leri bulabiliyor. Bir koyundan hemen hemen ikiz kuzu elde etmekteyiz. Diğer ırklarda yüzde 75'i bulan ikizlik oranını göremezsiniz. İşletmemizde dördüz, beşiz hatta altız kuzu doğumu da görüldü" diye konuştu.