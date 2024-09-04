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        Haberler Gündem Güncel Otizmli gence spor kulübünde şiddet! Gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Otizmli gence spor kulübünde şiddet! İki gözaltı var

        Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, İstanbul'da bir otizm spor kulübünde gerçekleşen otizmli gence şiddet olayında, bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İHA'da yer alan habere göre de Çekmeköy'de yaşanan olayda 19 yaşındaki otizmli genci darp eden eğitmen ile birlikte okul müdürü de gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 10:32 Güncelleme: 04.09.2024 - 14:26
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        Otizmli gence şiddette 2 gözaltı!
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        Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, İstanbul'da otizm spor kulübünde otizmli genci darbeden kişinin gözaltına alındığını ve yargı sürecinin yakın takipçisi olunacağını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, otizmli bir gencin eğitim aldığı okulda darp edildiğine dair görüntülerin paylaşılması üzerine açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

        "EN AĞIR CEZAYI ALMASININ YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da bir otizm spor kulübünde gerçekleştiği tespit edilen görüntülerin ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordineli bir şekilde harekete geçmiştir. Şiddet uygulayan şahıs ifadesinin alınmasının ardından gözaltına alınmıştır. Otizmli gencimiz ve ailesine yönelik uzman ekiplerimiz tarafından psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak şiddet uygulayan şahsın en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız."

        BİR GÖZALTI DAHA

        İHA'nın haberine göre Çekmeköy'de 19 yaşındaki otizmli genci darp eden eğitmen ve okul müdürü gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Olay geçtiğimiz günlerde Çekmeköy'de bulunan bir otizm spor kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, kulüpte eğitmen olan bir kişi otizmli gence şiddet uyguladı. Saldırganın otizmli gence şiddet uyguladığı esnada orada bulunan bir başka kişi ise o anları cep telefonu ile kayda aldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası otizmli gence şiddet uyguladığı belirlenen F.D isimli eğitmen ile okul müdürü E.U. gözaltına alındı. Şüpheliler kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.

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