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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Roblox’tan Türkiye’deki erişim engeli hakkında resmi açıklama - Teknoloji Haberleri

        Roblox’tan Türkiye’deki erişim engeli hakkında resmi açıklama

        Ağustos ayında Türkiye'de erişim engeliyle karşılaşan popüler oyun platformu Roblox, yaklaşık bir ay sonra resmi bir açıklama yaparak, yerel yetkililerle iş birliği içinde olduklarını ve kullanıcılarının güvenliğini ön planda tuttuklarını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 12:58 Güncelleme: 04.09.2024 - 13:08
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        Ağustos ayında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan karar doğrultusunda, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Roblox’a erişim engeli getirilmişti. Bu karar, platformun çocukların istismarına neden olabilecek içerikler barındırdığı gerekçesiyle alınmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunması için gerekli tedbirleri almak zorundadır” ifadelerini kullanmıştı.

        "DİLEKÇE VERDİK, YETKİLİLERLE İŞ BİRLİĞİ HALİNDEYİZ"

        Roblox, yaptığı resmi açıklamada, 2 Eylül 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin son kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdiklerini belirterek, “Mahkeme sürecine saygı duyuyoruz ve devam eden yasal süreçler nedeniyle davanın detayları hakkında yorum yapamıyoruz. Roblox, Türkiye’deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı göstermektedir, kullanıcılarımızın platforma erişimini yeniden sağlamak ve Roblox kullanıcılarının güvenliğini ön planda tutmak amacıyla yerel yetkililerle iş birliği yapmaktadır” denildi.

        GÜVENLİK VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

        Roblox ayrıca, güvenliğe derin bir bağlılıkları olduğunu ve topluluk standartlarını uygulamak, kötü niyetli veya zararlı faaliyetleri tespit etmek ve önlemek için kapsamlı güvenlik önlemlerine sahip olduklarını vurguladı. Şirket, Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerindeki yetkililerle iş birliği yaparak, her pazarın farklı ihtiyaçlarını ele almaya ve güvenlik ve nezaket konusundaki küresel taahhütlerini yerine getirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

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