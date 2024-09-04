Dikkatinizin sınırlarını zorlayın! Bu görselde bir kişi gelecekten geliyor! 8 görseldeki dikkat gerektiren detayları görebilir misiniz?
Görsellerin içindeki gizli detayları bulmak, dikkatinizi ne kadar yoğunlaştırabildiğinizi test etmenin eğlenceli bir yoludur. Bu 8 farklı görseldeki ince ayrıntıları keşfetmeye hazır mısınız? Bakalım, gözden kaçanları bulabilecek misiniz?
- 1
Dikkatinizi sınamak için harika bir fırsat! Bu 8 görseldeki gizli detayları bulabilecek misiniz? Gözlerinizin ne kadar keskin olduğunu görmek için hemen başlayın!
- 2
1. Burda koyun olmayan bir hayvan var!
- 3
Cevap: Bu bir kurt!
-
- 4
2. Burada kaç kişi var?
- 5
Cevap: 7 kişi!
- 6
3. Cadı nerede?
-
- 7
Cevap: Mağazada asa satılmıyor! Asayı kendi getirmiş!
- 8
4. Kim gelecekten geliyor?
- 9
Cevap: Kare 70'li yıllardan, adamın cebinde ise modern bir telefon var.
-
- 10
5. Hangisi köpekbalığı değil?
- 11
Cevap: İşte orada, o bir balık!
- 12
6. Kim gelecekten?
-
- 13
Cevap: Giyim tarzına bakılırsa bu kare 50'li yıllardan. O dönemde walkman olmadığı için adam gelecekten geliyor.
- 14
7. Hangi öğrenci kopya çekiyor?
- 15
Cevap: Bu öğrenci cevapları koluna yazmış!
-
- 16
8. Kim köpek evinin inşasına yardım etmemiş?
- 17
Cevap: Köpek evi tahtadan yapıldığına göre bu adam neden tuğla taşıyor?
Fotoğraf Kaynak: Bright Side
Kaynak: Bright Side