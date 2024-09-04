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        Haberler Yaşam Dikkatinizin sınırlarını zorlayın! Bu görselde bir kişi gelecekten geliyor! 8 görseldeki dikkat gerektiren detayları görebilir misiniz?

        Dikkatinizin sınırlarını zorlayın! Bu görselde bir kişi gelecekten geliyor! 8 görseldeki dikkat gerektiren detayları görebilir misiniz?

        Görsellerin içindeki gizli detayları bulmak, dikkatinizi ne kadar yoğunlaştırabildiğinizi test etmenin eğlenceli bir yoludur. Bu 8 farklı görseldeki ince ayrıntıları keşfetmeye hazır mısınız? Bakalım, gözden kaçanları bulabilecek misiniz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 13:01 Güncelleme: 04.09.2024 - 13:01
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        • 1

          Dikkatinizi sınamak için harika bir fırsat! Bu 8 görseldeki gizli detayları bulabilecek misiniz? Gözlerinizin ne kadar keskin olduğunu görmek için hemen başlayın!

        • 2

          1. Burda koyun olmayan bir hayvan var!

        • 3

          Cevap: Bu bir kurt!

        • 4

          2. Burada kaç kişi var?

        • 5

          Cevap: 7 kişi!

        • 6

          3. Cadı nerede?

        • 7

          Cevap: Mağazada asa satılmıyor! Asayı kendi getirmiş!

        • 8

          4. Kim gelecekten geliyor?

        • 9

          Cevap: Kare 70'li yıllardan, adamın cebinde ise modern bir telefon var.

        • 10

          5. Hangisi köpekbalığı değil?

        • 11

          Cevap: İşte orada, o bir balık!

        • 12

          6. Kim gelecekten?

        • 13

          Cevap: Giyim tarzına bakılırsa bu kare 50'li yıllardan. O dönemde walkman olmadığı için adam gelecekten geliyor.

        • 14

          7. Hangi öğrenci kopya çekiyor?

        • 15

          Cevap: Bu öğrenci cevapları koluna yazmış!

        • 16

          8. Kim köpek evinin inşasına yardım etmemiş?

        • 17

          Cevap: Köpek evi tahtadan yapıldığına göre bu adam neden tuğla taşıyor?

          Fotoğraf Kaynak: Bright Side

          Kaynak: Bright Side

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