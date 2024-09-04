Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü

Yavuz ve beraberindeki Selcan Ç., Uğurcan Sergen Dokumacı (23), Kemal Elmasten (19), Murat Güngör (21) ve H.Y. (15), Karabulut ile buluştu.

Burada içki içip, bir süre sohbet eden taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Selcan Ç. ve yanındaki 5 kişi, Karabulut'u darbedip, bacağından bıçakladı. Karabulut kanlar içinde yere yığılıp, kendinden geçince şüpheliler otomobille kaçtı.